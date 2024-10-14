Кейт Міддлтон відмовилася від обручки: експерт пояснив чому

Днями Кейт Міддлтон, яка раніше розповідала про «кошмарну» звичку принца Вільяма, 7 разом зі своїм чоловіком відвідала місто Саутпорт в Англії. Подружжя поспілкувалося з працівниками служби надзвичайних ситуацій та підтримало тих, хто постраждав від смертельного інциденту, який там стався. Присутні помітили, що принцеса була без обручки, яку постійно носила з 2010 року, коли вона заручилася з Вільямом. Замість обручки принцеса одягла перстень, на якому чергувались діаманти та кольорові дорогоцінні камені.

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Однак, за словами королівської письменниці та історика Лорен Кін, для такої зміни може бути вагома причина:

«Останніми місяцями ми бачили, як вона ходила без каблучки. Востаннє вона носила її на Вімблдоні в липні, але тоді на фотографіях було видно, як важка каблучка обертається на її пальці. Зараз вона може бути занадто великою, щоб її зручно було носити».

Варто зазначити, що Кейт бачили з каблучкою з діамантами під час зустрічі з підлітком, у якого діагностували агресивну форму раку, у Віндзорському замку на початку цього місяця. І, на думку експерта з ювелірних виробів Філа Гроссо з Amore Fine Jewelry, зміна каблучки може мати глибший сенс.

Він сказав: «Кільця Eternity вже давно є символом нескінченної любові, відданості та зв’язку. Враховуючи прихильність Кейт до особистих виробів, ця каблучка може символізувати стійкість і силу, особливо під час її подорожі до здоров’я. Сапфіри, ймовірно, пов’язані з її знаменитою обручкою, створюючи прекрасний зв’язок між поколіннями королівських жінок, тоді як пов’язка вічності символізує рух вперед з витонченістю — вічне кохання та надію на майбутнє».

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що названа зворушлива деталь у стосунках Вільяма та Кейт, яка допомагає їм зберігати дружбу та кохання багато років.

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