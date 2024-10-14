Обирайте сукні у вертикальну смужку: як обрати одяг, який приховає зайві сантиметри на талії

Думаєте, як приховати зайві сантиметри на животі та боках? Хороші новини: правильно підібраний одяг творить чудеса, пише Domodi. Перш за все, розвінчуємо міфи: ви не приречені на чорне для візуальної стрункості або вільний, оверсайз одяг. Навіть жінки великих розмірів можуть виглядати красиво в насичених, яскравих кольорах або приталених сукнях. Ви можете розумно використовувати масштабні крої, наприклад, у формі піджака для більш легкого та стрункого силуету. Запорука успіху полягає не тільки в тому, щоб приховати живіт або боки, але й виділити найбільші переваги — лінію талії і стрункі ноги.

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Коригуюча білизна обов’язково має бути у гардеробі жінок з фігурою «яблуко», особливо в особливих випадках. Якщо ви мрієте про приталені сукні або облягаючі блузи, моделюючий сліп з еластичного матеріалу або боді, що облягає тіло, змусить випираючий живіт зникнути, а замість нього з’явиться вузька талія. У актуальних колекціях є дійсно сексуальна і красива нижня білизна, яка зробить сілует візуально більш струнким, з мереживними елементами не тільки бежевого, але і білого і чорного кольорів.

Якщо ви думаєте, як приховати виступаючий живіт, знайте, що сукні створені для вас. Більшість фасонів зможуть приховати боки та живіт, але осиної талії вдасться досягти в першу чергу за допомогою розкльошених нарядів. Вони мають більш широкий низ, який приховає стегна і живіт, але також оптично підкреслить стрункість ніг.

Сукні А-силуету — не надто великі, щоб оптично не збільшити фігуру, але й не надто тісні, щоб відчувати себе комфортно.

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Сукні з запахом і V-подібним вирізом — привертають увагу до декольте і бюста, оптично подовжують силует і відволікають увагу від талії і боків.

Сукні-плісе — широкий низ красиво облягає рух, не обтягує живіт, забезпечує свободу і комфорт, і в той же час вміло приховує навіть великий, виступаючий живіт.

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Сукні у вертикальну смужку — найпростіший спосіб виглядати стрункіше і вище, ніж ви є.

Квітчасті сукні — бажано більш вільні, злегка оверсайз, повітряні і струмуючі. Вони не тільки замаскують живіт і бока, але і додадуть легкості силуету.

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А які штани впораються з виступаючим великим животом? Як приховати це в джинсах або елегантних тканинних штанах? Найпростішим вибором будуть фасони із завищеною талією! Вони зроблять вас по-справжньому жіночною, а ваш живіт і боки відійдуть на другий план. Хітом для жінок з фігурою «яблуко» є штани-мішки — вільніші в стегнах, вузькі в талії, а також джинси з високою талією, наприклад, mom-fit.

Тканини? Вибирайте більш легкі, повітряні матеріали, які не облягають фігуру, а тонко її облягають і красиво струмують у русі. Віскоза, льон або сатин створені для вас.

Відмінний спосіб приховати обвислий живіт — поєднувати приталені вузькі брюки з верхом оверсайз. Якщо ви боретеся з животом після вагітності або просто почуваєтеся впевненіше у вільних топах, приверніть увагу до своїх переваг, продемонструвавши стрункі ноги.

Ефект стрункості забезпечать розкльошені спідниці, які не тільки приховають пояс і боки, але й додадуть силуету легкості та оптично стоншать ноги. Тут відмінним вибором стануть спідниці-плісе, фатин або спідниці-трапеції з широким низом. Головне — вибирати моделі із завищеною талією! Вони підкреслять пропорції фігури і правильно приховають живіт.

Що робити, якщо вам подобаються вузькі крої? Як приховати жир на животі в спідниці-олівець? Формуюча білизна творить чудеса, але варто додати й інші акценти у вигляді більш вільної блузи з вирізом-конвертом, розстебнутого оверсайз-жакета або довгого м’якого кардигану. Ці елементи одягу зроблять ваші боки і виступаючий живіт менш помітними в стилі зі спідницею-олівець!

Нагадаємо поради візажистки Тетяни Бойко про те, як приховати подвійне підборіддя за допомогою макіяжу.

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