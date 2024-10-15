Не лише блиск Голлівуду: у ЗМІ розповіли, як Арнольд Шварценеггер заробив шалені гроші

Чи знаєте ви, що на піку кар’єри австрійсько-американський бодибілдер, актор і суперзірка Арнольд Шварценеггер, який цього року переніс складну операцію на серці, отримував 20−30 мільйонів доларів за фільм? Загалом він заробив сотні мільйонів доларів у кіно протягом своєї кар'єри, пише Marca.

ВІДЕО ДНЯ

Проте Арнольд — це не лише блиск і гламур Голлівуду. Він також кмітливий бізнесмен, що має цілу імперію нерухомості. Його портфелі комерційної та особистої нерухомості оцінюються у 100−200 мільйонів доларів.

Однією з найзначніших інвестицій Арнольда є його 5% акцій інвестиційної компанії під назвою Dimensional Fund Advisors. Ще у 1996 році він придбав цю частку за суму, яка не розголошується, коли фірма управляла активами на 12 мільярдів доларів. Вважається, що компанія управляє майже 700 мільярдами доларів. Це означає, що частка Арнольда може становити 500 мільйонів доларів.

Треба зазначити, що шлях Арнольда до успіху надихає — від чемпіона Австрії з бодибілдингу до підкорення світу Голлівуду. Він показав, що все можливо, якщо ти маєш рішучість та наполегливо працюєш.

РЕКЛАМА

«Сила не приходить від перемоги. Ваша боротьба розвиває ваші сильні сторони. Коли ви проходите через труднощі й вирішуєте не здаватися, це сила», — сказав якось Шварценеггер.

Маючи чистий капітал у колосальні 750 мільйонів доларів, можна з упевненістю сказати, що він почувається досить добре.

І не забуваймо про його неймовірне перетворення з актора-початківця з обмеженими знаннями англійської мови на зірку, яка отримала «Золотий глобус». Це лише свідчить про те, що наполегливість робить дива, ви можете досягти своїх найсміливіших мрій. Як сказав сам Арнольд: «Розум — це межа. Поки розум може уявити, що ви можете щось зробити, ви можете це зробити, якщо ви справді вірите на 100 відсотків».

РЕКЛАМА

Раніше Арнольд Шварценеггер розповідав, чому він щороку роздає різдвяні подарунки.

98

Читайте нас у Facebook