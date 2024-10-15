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Виходить ароматна та соковита: як приготувати смачну скумбрію у духовці

14:51 15 жовтня 2024
риба

Рибу, як і мясо, можна посмажити або запекти. Але потрібно знати правильний рецепт, щоб страва була поживною, смачною, з ароматною скоринкою, але не пересушеною.

На сайті для жінок порадили рецепт, завдяки якому риба виходить дуже смачною, ароматною та соковитою.

Інгредієнти:
Морква -1
Цибуля -1
Болгарський перець — 1
Томатна паста — 100 гр
Скумбрія — 2
Сметана середньої жирності — 200 гр
Часник — 3 зубка
Олія
Сіль
Спеції до риби.

Приготування:

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Моркву почистити та натерти на терці.

Цибулю нарізати кубиками.

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В невеликій кількості олії підсмажити овочі до готовності.

У риби прибрати голову, хвіст, нyтрощі та чорну плівку в середині.

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Нарізати скумбрію на шматочки 2 см.

Болгарський перець нарізати великими шматочками.

Сметану змішати з томатною пастою, додати усі спеції за смаком та подрібнений часник.

На дно форми для запікання викласти підсмажені овочі, зверху шматочки риби, між ними — болгарський перець.

Залити все заливкою.

Готувати страву у розігрітій духовці при 180 градусах 25−30 хвилин.

Для тих, хто цінує час і здорове харчування, варто нагадати ще один рецепт риби під смачним соусом.

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