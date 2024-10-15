Виходить ароматна та соковита: як приготувати смачну скумбрію у духовці
Рибу, як і мясо, можна посмажити або запекти. Але потрібно знати правильний рецепт, щоб страва була поживною, смачною, з ароматною скоринкою, але не пересушеною.
На сайті для жінок порадили рецепт, завдяки якому риба виходить дуже смачною, ароматною та соковитою.
Інгредієнти:
Морква -1
Цибуля -1
Болгарський перець — 1
Томатна паста — 100 гр
Скумбрія — 2
Сметана середньої жирності — 200 гр
Часник — 3 зубка
Олія
Сіль
Спеції до риби.
Приготування:
Моркву почистити та натерти на терці.
Цибулю нарізати кубиками.
В невеликій кількості олії підсмажити овочі до готовності.
У риби прибрати голову, хвіст, нyтрощі та чорну плівку в середині.
Нарізати скумбрію на шматочки 2 см.
Болгарський перець нарізати великими шматочками.
Сметану змішати з томатною пастою, додати усі спеції за смаком та подрібнений часник.
На дно форми для запікання викласти підсмажені овочі, зверху шматочки риби, між ними — болгарський перець.
Залити все заливкою.
Готувати страву у розігрітій духовці при 180 градусах 25−30 хвилин.
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