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Дуже ніжна риба в духовці: приготування займе лише 15 хвилин

22:29 9 березня 2024
запечена риба в духовці

Риба — продукт корисний. Рибу можна посмажити чи запекти — і це буде смачно, як у ресторані, якщо вибрати вдалий рецепт. Їх в інтернеті сьогодні багато. Але важливо слідувати перевіреним. Адже одна неточність може коштувати і часу, і грошей, а продукти зараз недешеві — особливо якісні. І ще: готуйте з любов'ю — тоді все вийде! Це відзначають усі відомі шеф-кухарі.

Рецептом риби, запеченої у духовці, поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова. До речі, нагадаємо рецепт кіша «лорен» з лососем та броколі — він смачний як гарячим, так і холодним.

- Ця риба виходить дуже ніжною, — каже Елла Іванова. — Томати нададуть соковитість. Якщо є чебрець, доповніть їм страву — запах буде надзвичайний. Така страва ідеальна для прийому гостей. А якщо вирішите приготувати її в будні, вона додасть святковості звичайному дню.

Риба, запечена у духовці

  • 300 г філе риби
  • Сіль
  • Перець
  • Можна додати чебрець
  • 1 -2 столові ложки олії
  • Помідори чері 10 шт.

Викладаємо всі інгредієнти в термостійку форму і запікаємо при температурі 200 градусів приблизно 15 хвилин. Подавати з лимоном.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт норвезького салату з оселедцем.

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Фото з альбому Елли Іванової

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