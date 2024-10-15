Так робила прабабуся принца Вільяма: за що похвалили Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон, яка повернулася до роботи після завершення лікування від раку, отримала похвалу від провідного королівського експерта, який порівняв її з іншим членом королівської родини, пише The Mirror.

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Колишній королівський кореспондент BBC Дженні Бонд порівняла спосіб, у який Кейт використовує свою «м'яку силу», з тим, як це робила прабабуся її чоловіка, покійна королева-мати. Кейт Міддлтон «переконала Вільяма, що життя занадто коротке», щоб продовжувати ворожнечу з принцом Гаррі.

Дженні сказала: «Люди завжди описували королеву-матір як сталь в оксамитовій рукавичці. Вона завжди була чарівною, ніжною і викликала захоплення. Але вона також була опорою свого чоловіка, Георга Vl, і в палаці з її думкою рахувалися. Я думаю, що Кейт має деякі з цих якостей».

Бонд додала: «Вона навчилася ремеслу бути королевою протягом декількох років і заслужила місце старшого члена сім'ї. Поступово вона також заслужила повагу громадськості і, я вважаю, решти членів сім'ї. Тепер ми дивимося на неї не просто як на дружину Вільяма, а як на нашу майбутню королеву».

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Тим часом Кейт вражає публіку своїм стилем відтоді, як повернулася в центр уваги після завершення курсу лікування. Від однієї каблучки на її руці не можна відірвати очей. Мати трьох дітей зняла красиву обручку з сапфіром, яка колись належала її покійній свекрусі, принцесі Діані. Тепер Кейт вирішила носити свою тонку золоту обручку, яку вважають новою «обручкою вічності». Минулого тижня, коли вони з принцом Вільямом насолоджувалися прогулянкою в Саутпорті, Кейт була з діамантовою каблучкою на пальці. Попри те, що в її новій колекції немає обручки принцеси Діани, вона все ж знайшла спосіб вшанувати покійну принцесу. Обручка Кейт прикрашена сапфірами — тим самим дорогоцінним каменем, що й знаменита каблучка принцеси Діани.

Оновлену обручку дружини принца Вільяма, яка відповідає 12-каратній обручці принцеси Діани, Кейт одягла, коли знімала вітальне відео для команди Великої Британії. Відео Кейт було знято після успіху команди на Олімпійських іграх у Парижі цього року. Крім того, вона носила аксесуар під час зйомок сімейного відео, яким поділилася минулого місяця.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про зворушливу деталь у стосунках Вільяма та Кейт, яка допомагає їм зберігати дружбу та кохання багато років.

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