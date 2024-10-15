Вирішив «підзаробити»: ДБР затримало експравоохоронця, який видавав себе за детектива Бюро

Колишній правоохоронець з Одеси «погорів» на хабарі у 60 тисяч доларів. Чоловік видавав себе за працівника Державного бюро розслідувань й вимагав гроші у місцевого мешканця.

ВІДЕО ДНЯ

За даними ДБР, у вересні 2024 року експравоохоронець вирішив «підзаробити» та почав вимагати у знайомого мешканця Одеси 60 тисяч доларів США. Приводом для вимагання він назвав те, що чоловік нібито заборгував ці гроші іншому його знайомому.

До вимагання чоловік залучив спільника та вирішив представлятися працівником ДБР.

Він протягом місяця вимагав у потерпілого гроші, погрожував йому, психологічно тиснув на нього та навіть стежив за його родиною.

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«Фігуранти публікували у соцмережах фотографії членів сім’ї потерпілого з провокативними підписами, надсилали потерпілому фото та відео того, як стежать за ним та його сім’єю. Тому потерпілий вирішив віддати гроші, які не позичав, за умови, що його сім’ї дадуть спокій», — йдеться у повідомленні ДБР.

Експравоохоронця зі спільником затримали 11 жовтня під час одержання частини обумовленої суми — 25 тисяч доларів США.

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Наразі колишньому правоохоронцю та його поплічнику повідомлено про підозру у вимаганні (ч. 4 ст. 189 КК України).

Обох вимагачів взяли під варту на 60 діб без права внесення застави.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Також з’ясувалося, що експравоохоронець вже перебуває під слідством за фактом хабарництво та псування чужого майна.

Нагадаємо, раніше у Києві під час отримання хабаря в розмірі пів мільйона доларів затримали заступника міністра енергетики.

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