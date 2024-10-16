Фейк про позбавлення «Укренерго» сертифікації для імпорту електроенергії з ЄС міг бути вкинутий з відома Кудрицького — експерт

Неправдива інформація про нібито існування вірогідності позбавлення «Укренерго» сертифікації, що унеможливить імпорт електроенергії з ЄС, ймовірно, була поширена умисно — з відома колишнього керівника «Укренерго» Володимира Кудрицького. Про це у фейсбуці написав політичний експерт Олександр Кочетков.

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Нагадаємо, вказана інформація була поширена 14 жовтня директором Центру досліджень енергетики Олександром Харченком. Повідомлення оперативно спростували НКРЕКП — орган, відповідальний за сертифікацію «Укренерго», а також Секретаріат Енергетичного співтовариства. Попри це, допис експерта став інформаційною «бомбою», адже без такого імпорту українська енергосистема опинилась би у критичному стані.

Поширення цієї інформації в медіа Олександр Кочетков назвав кейсом, коли особисті амбіції колишнього високопосадовця та «фінансові інтереси його, так би мовити, іміджмейкерів», становлять реальну загрозу для нашої енергетичної безпеки. На його думку, дата поширення фейку була обрана не випадково — переддень ставки Верховного головнокомандувача на тему опалювального сезону.

«Не маю сумнівів, що неправдива інформація напередодні ставки в атмосфері тривожного очікування опалювального сезону була поширена з відома Кудрицького. Мовляв, бачите, незамінного і безальтернативного менеджера убрали з посади, і все пропало», — вважає експерт.

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Він повідомив, що за період перебування Кудрицького на посаді голови «Укренерго» Олександр Харченко, який вважається незалежним експертом в галузі енергетики, тривалий час отримував винагороду від «Укренерго» та в інших енергокомпаніях. Нібито тільки у 2024 році її сума перевищила 1 млн грн. Сам екскерівник «Укренерго» після звільнення отримав винагороду у розмірі 17 млн грн.

Наразі СБУ розслідує щодо керівництва «Укренерго» провадження за статтею 113 Кримінального кодексу України (диверсія) у зв’язку з діями, спрямованими на руйнування та пошкодження об’єктів енергосистеми.

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«Може, треба заразом, в одній справі, дати правову оцінку й „незалежним експертам“ — за неправдиві заяви, негативний вплив на енергетичну безпеку, розхитування суспільства та сумнівне заробітчанство і в інших енергокомпаніях державного сектора?» — написав Олександр Кочетков.

Раніше повідомлялося, що мільярд гривень «Укренерго» ніхто повертати не збирається, все спишуть на фізосіб.

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