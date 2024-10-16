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Шоу-бізнес

Зірка «Гри престолів» знявся у фільмі українського продюсера

15:19 16 жовтня 2024
Ейдан Гіллен

Відомий ірландський актор Ейдан Гіллен, зірка популярних серіалів «Гострі картузи» та «Гра престолів», зіграв одну з головних ролей у масштабному міжнародному кінопроєкті режисера Лукаша Палковського «Дуель». Це історичний трилер, створений у польсько-ірландсько-українському співвиробництві. Одним зі співпродюсерів фільму є українець Сергій Лавренюк.

Сюжет стрічки заснований на реальних подіях і розповідає про польського піаніста, якого заарештовують після російського вторгнення у східну Польщу у 1939 році. Гіллен грає радянського агента, який і зустрічає піаніста.

— Це особливо зворушливо, оскільки ми документуємо такий важливий період в історії Польщі та Європи, — розказав, презентуючи свою роботу, Гіллен. — Ми прагнемо представити епічну, захоплюючу й дуже напружену драму… Цей проєкт важливий через події минулого, які й сьогодні голосно відлунюють.

Актор зазначив, що для нього було честю працювати з польськими, ірландськими та українськими колегами, та завершив своє звернення словами «Слава Україні!», демонструючи підтримку українським співтворцям фільму.

У зйомках також взяли участь популярні українські актори Віктор Жданов та Дар’я Полуніна. Костюмерний департамент очолила українська художниця по костюмах Гала Отенко.

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Раніше в ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» зірка «Кіборгів» Віктор Жданов розповів про життя після другої окупації.

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