«Манго» з гарбуза: дивовижний десерт, який готується просто та зберігається довго

Страви з гарбуза є справжнім трендом цієї осені. Відомий кулінарний ресурс «Шуба» поділився рецептом оригінального десерту — «манго» з гарбуза. Воно добре зберігається протягом кількох місяців.

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Інгредієнти (10 порцій): Основні Гарбуз 3 кг

Апельсин 3 шт.

Лимон 1 шт.

Цукор 600 г

Лимонна кислота15 г РЕКЛАМА Спосіб приготування: Гарбуз почистьте від шкірки та насіння і наріжте невеликими кубиками. Апельсини й лимон залийте окропом на 30−40 секунд, вийміть і так само наріжте (разом зі шкірками). РЕКЛАМА Усе поєднайте. Додайте цукор, лимонну кислоту і залиште настоюватися на 3−4 години. РЕКЛАМА Розкладіть гарбузову масу в стерилізовані банки, накрийте гарячими кришками й поставте стерилізуватися в каструлю (дно застеліть рушничком) з гарячою водою на 20 хвилин з моменту закипання. Банки закатайте та укутайте в теплу ковдру на добу. Сховайте у темне прохолодне місце.

Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати баскський палений чізкейк з гарбузом та прянощами.

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