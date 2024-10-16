«Манго» з гарбуза: дивовижний десерт, який готується просто та зберігається довго
Страви з гарбуза є справжнім трендом цієї осені. Відомий кулінарний ресурс «Шуба» поділився рецептом оригінального десерту — «манго» з гарбуза. Воно добре зберігається протягом кількох місяців.
Інгредієнти (10 порцій):
Основні
Гарбуз 3 кг
Апельсин 3 шт.
Лимон 1 шт.
Цукор 600 г
Лимонна кислота15 г
Спосіб приготування:
Гарбуз почистьте від шкірки та насіння і наріжте невеликими кубиками.
Апельсини й лимон залийте окропом на 30−40 секунд, вийміть і так само наріжте (разом зі шкірками).
Усе поєднайте.
Додайте цукор, лимонну кислоту і залиште настоюватися на 3−4 години.
Розкладіть гарбузову масу в стерилізовані банки, накрийте гарячими кришками й поставте стерилізуватися в каструлю (дно застеліть рушничком) з гарячою водою на 20 хвилин з моменту закипання.
Банки закатайте та укутайте в теплу ковдру на добу. Сховайте у темне прохолодне місце.
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