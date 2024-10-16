40.98 / 41.51 44.84 / 45.50
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

«Манго» з гарбуза: дивовижний десерт, який готується просто та зберігається довго

19:45 16 жовтня 2024
Десерт із гарбуза

Страви з гарбуза є справжнім трендом цієї осені. Відомий кулінарний ресурс «Шуба» поділився рецептом оригінального десерту — «манго» з гарбуза. Воно добре зберігається протягом кількох місяців.

Інгредієнти (10 порцій):

Основні

Гарбуз 3 кг
Апельсин 3 шт.
Лимон 1 шт.
Цукор 600 г
Лимонна кислота15 г

РЕКЛАМА

Спосіб приготування:

Гарбуз почистьте від шкірки та насіння і наріжте невеликими кубиками.

Апельсини й лимон залийте окропом на 30−40 секунд, вийміть і так само наріжте (разом зі шкірками).

РЕКЛАМА

Усе поєднайте.

Додайте цукор, лимонну кислоту і залиште настоюватися на 3−4 години.

РЕКЛАМА

Розкладіть гарбузову масу в стерилізовані банки, накрийте гарячими кришками й поставте стерилізуватися в каструлю (дно застеліть рушничком) з гарячою водою на 20 хвилин з моменту закипання.

Банки закатайте та укутайте в теплу ковдру на добу. Сховайте у темне прохолодне місце.

Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати баскський палений чізкейк з гарбузом та прянощами.

97

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

слимаки

Зробіть це зараз, і слимаки підуть з вашої ділянки: городниця порадила дієвий спосіб боротьби з шкідниками на капусті

Винник

Обізвали «зрадником» і запитали про оновлення даних: «вовчиці» відомого співака організували епічний поєдинок з його хейтерами

Знаки зодіаку

Скорпіонам — рішучість, Водоліям — креативність, Левам — «стрибок» у кар'єрі: гороскоп на середу, 16 жовтня

дівчина

Поповнити чужу карту через термінал не вийде: НБУ впровадив зміни

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту