Зеркаль отримала на посаді радниці в державному «Нафтогазі» понад 18 мільйонів гривень, — Сазонов

Політолог, а нині військовослужбовець Кирило Сазонов іронічно прокоментував заробітки «державників». Зокрема, він звернув увагу на інформацію в ЗМІ щодо виплат менеджменту державних компаній. За його словами, не тільки Кудрицький у день звільнення отримав премію у 17 млн грн, а й Лана Зеркаль під час роботи у «Нафтогазі» в 2021 році отримувала великі бонуси. Про це Сазонов згадав та написав у своєму телеграм-каналі.

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«Джерело, якому я схильний довіряти, повідомив, що соратниця Кудрицького — Лана Зеркаль, — під час роботи у „Нафтогазі“ також отримала не слабий бонус», — написав Сазонов.

За його словами, ексрадниця голови НАК «Нафтогаз Україна» Лана Зеркаль за півтора роки роботи в державній компанії отримала понад 18 млн грн, з яких майже половина — 7.8 млн грн. в день звільнення у травні 2021 року в якості «вихідної допомоги».

Як пише Сазонов, її посадовий оклад складав 25 тисяч доларів за тодішнім курсом.

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«М'яко кажучи, це не здорова ситуація, коли держава платить по 650 тис на місяць раднику керівника дотаційної держкомпанії», — додав Сазонов.

Нагадаємо, Зеркаль було призначено радником тодішнього голови «Нафтогазу» Андрія Коболєва в січні 2020 року. Вона була його радницею до травня 2021 року.

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Наразі Андрій Коболєв знаходиться під слідством за підозрою у привласнені близько 250 млн грн державної компанії у вигляді власноручно виплаченої собі премії.

Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід Коболєву і зобов’язав його носити електронний браслет.

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Після «Нафтогазу» Зеркаль недовго працювала радницею в Міністерстві енергетики на громадських засадах, після чого перейшла на оплачувану роботу в іншу державну компанію — НЕК «Укренерго».

100% НАК «Нафтогаз України» як і НЕК «Укренерго» належить державі.

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