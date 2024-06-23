Топблогер Кирило Сазонов, який нині захищає Україну зі зброєю в руках, прокоментував інцидент з нардепом Миколою Тищенком. На його думку, ця справа є тестом на здатність Генпрокуратури діяти у рамках закону, а не політичної кон’юнктури.

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«Справа Тищенка — це лакмусовий папірець для генпрокурора. Бо депутатську недоторканість вже відмінили і для притягнення нардепа до відповідальності має бути подання саме генпрокурора. Можна багато говорити про що завгодно, але якщо після такого інциденту генпрокурор негайно не реагує, а чекає офіційного дозволу на початок процесуальних дій — навіщо нам такий прокурор?» — написав Кирило Сазонов на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Якщо ж Офіс генпрокурора і далі не реагуватиме на цей інцидент і намагатиметься «зам'яти» цю справу, так само як і скандал із заступником ГПУ Дмитром Вербицьким, якого підозрюють у причетності до корупції, то, на думку спецпризначенця, саме час ставити питання про відставку Андрія Костіна.

«Три дні тому той самий генпрокурор не прийшов в Раду, де мав звітувати про хід розслідування щодо статків свого зама Вербицького. Все виглядає так, що тактика прокуратури проста: стається проблемна ситуація, прокуратура тягне час і чекає на вказівки зверху що робити далі. Але накопичення таких проблем вже показує, що у влади немає іншого шляху ніж звільнити генпрокурора», — резюмував Сазонов.

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Нагадаємо, охорона нардепа Миколи Тищенка влаштувала у Дніпрі бійку з колишнім бійцем підрозділу Kraken Дмитром Павловим, який повернувся з фронту.

Кирило Сазонов — український політичний експерт і топблогер, який сьогодні служить у лавах ЗСУ.

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