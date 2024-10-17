Залишився син від Шеріл Коул: останнє відео співака Пейна стало вірусним після його смерті

Відео музиканта Ліама Пейна, яке він опублікував незадовго до смерті, стало вірусним у мережі. У ролику, який, ймовірно, був знятий всього за кілька годин до того, як Пейн випав з вікна, він радіє життю і спілкується зі своєю дівчиною Кейт Кессіді (зрада якої нібито стала приводом для того, щоб він наклав на себе руки).

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Про це пише CNN.

«Це буде хороший день», — йдеться у ролику Ліам.

У мережі вважають, що відео виглядає містичним, а деякі з шанувальників не можуть повірити в смерть музиканта.

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«Він думав, що на нього чекає хороший день, і не знав, що він загине» , — пишуть у користувачі в коментарях.

Перед смертю Ліама Пейна бачили у готелі в неадекватному стані: він був агресивним і, ймовірно, під дією наркотиків. Як пишуть ЗМІ, він розламав меблі у своєму номері та розбив свій ноутбук. Музиканту було 31 рік.

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Імовірно, музикант, який відомий завдяки участі у групі One Direction та сольній кар'єрі, міг накласти на себе руки, дізнавшись про зраду своєї коханої, яка за день до цього залишила Аргентину.

Спільне фото з нею було одним із останніх, яке Ліам опублікував у соцмережах.

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Цікаво, що незадовго до смерті інша його колишня кохана, з якою він розлучився у 2022 році після розірвання заручин, подала на нього до суду через нав'язливе переслідування після розлучення.

У Ліама Пейна залишився семирічний син від його колишньої коханої, співачки Шеріл Коул, яка старша за нього на 10 років.

Ліам Пейн розпочав кар'єру ще в підлітковому віці і був учасником дуже популярного у 2010-х гурту One Direction разом з Гаррі Стайлсом, Луї Томлінсоном, Зейном Маліком та Найлом Хораном.

У 2021 році Ліам Пейн зізнавався, що боровся із залежністю від алкоголю та антидепресантів. «Це був важкий час. Моя сім'я дуже переживала за мене», — згадував він.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про смерть зірки Голівуду Джона Еймоса. А наприкінці вересня не стало актриси Меггі Сміт, яка відома своїми ролями у фільмах про Гаррі Поттера та абатство Даунтон.

Фото: https://www.instagram.com/liampayne/

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