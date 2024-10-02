Помер зірка Голлівуду Джон Еймос

У США, де нещодавно помер знаменитий співак та актор — володар премій «Греммі» та «Золотий глобус» Кріс Крістофферсон, повідомили про смерть зірки Голівуду Джона Еймоса, якого не стало ще 21 серпня, але відомо про це стало лише зараз.

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Цю інформацію підтвердив виданню PEOPLE син померлого — актор Келли Кристофер Еймос. За його словами, смерть була природньою — Джон Еймос пішов у засвіти на 85-му році життя.

«Він був людиною з найдобрішим і найзолотішим серцем… і його любили в усьому світі. Багато прихильників вважають його своїм телевізійним батьком. Він прожив гарне життя… Дякуємо за ваші молитви та підтримку у цей час», — написав син померлого.

Джон Еймос відомий за ролями в таких фільмах, як «Вона написала вбивство» (грав Дока Пенроуза), «Міцний горішок-2» (майора Гранта), «Теорія брехні» (Джим Уівер), «Бій з тінню» (Елайджа Хілл). Також Еймос зігравроль Клео Макдауелла, власника мережі бістро, в популярній комедії кінця 1980-х «Поїздка до Америки», та батька подружки героя Вілла Сміта у ситкомі «Принц із Беверлі-Гіллз».

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Стало відомо також, що помер 78-річний співак і композитор В'ячеслав Добринін. Причиною смерті Добриніна, який давно хворів, називають ускладнення після перенесеного інсульту.

Нагадаємо, що днями не стало актриси Меггі Сміт, яка відома своїми ролями у фільмах про Гаррі Поттера та абатство Даунтон. Їй було 89 років.

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Фото з Вікіпедії

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