Цукати з гарбуза: справжній замінник цукерок на Хелловін

В Мережі з’являється все більше рецептів яскравих страв з гарбуза, а це нагадує, що вже зовсім скоро настане улюблений на Заході День всіх святих, тобто Хелловін.

ВІДЕО ДНЯ

І оскільки в цей день заведено обдаровувати дітлахів цукерками, саме час приготувати смачні гарбузові цукати, які вдало їх замінять.

Простий рецепт приготування таких цукатів у своєму каналі показала блогерка Валерія Велігура.

Інгредієнти:

РЕКЛАМА

1 кг вже очищеного та нарізаного гарбуза (краще мускатного);

300−400 г цукру;

1 апельсин;

1 лимон;

спеції: паличка кориці + 5−6 шт. гвоздики + 1 шт. анісу;

10 г кукурудзяного крохмалю + 10 г цукрової пудри

Етапи приготування

Нарізаємо гарбуз товщиною 2 см, знімаємо шкірку і нарізаємо кубиками ~ 2×2 см.

РЕКЛАМА

Кладемо у велику каструлю та додаємо цукор, сік та цедру апельсина і лимона, спеції та перемішуємо. Накриваємо кришкою або рушником і залишаємо мінімум на 6 годин, а краще на ніч. За цей час добре виділиться сік гарбуза.

Після цього доводимо все до кипіння, зменшуємо вогонь до невеликого і помішуючи тримаємо на вогні 7 хв.

РЕКЛАМА

Даємо повністю охолонути і повторюємо цю процедуру ще 2−4 рази.

Останній раз вже не охолоджуємо, а кладемо на сито і даємо сиропу повністю стекти. ⠀

Шматочки гарбуза викладаємо на деко з пергаментом на відстані один від одного. Сушимо у духовці при температурі 90 гр 3−6 годин. Також можна сушити у сушарці.

Даємо охолонути та обвалюємо у суміші з кукурудзяного крохмалю та цукрової пудри.

Зберігаємо у герметичному контейнері при кімнатній температурі.

До речі, сироп ні в якому разі не виливаємо! Зберігаємо у холодильнику і смакуємо з млинцями, панкейками, кашами, сирниками і т.д.

Також нагадаємо про рецепт ще одного дивовижного десерта з гарбуза, який довго зберігається.

13

Читайте нас у Facebook