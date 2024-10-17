Цукати з гарбуза: справжній замінник цукерок на Хелловін
В Мережі з’являється все більше рецептів яскравих страв з гарбуза, а це нагадує, що вже зовсім скоро настане улюблений на Заході День всіх святих, тобто Хелловін.
І оскільки в цей день заведено обдаровувати дітлахів цукерками, саме час приготувати смачні гарбузові цукати, які вдало їх замінять.
Простий рецепт приготування таких цукатів у своєму каналі показала блогерка Валерія Велігура.
Інгредієнти:
- 1 кг вже очищеного та нарізаного гарбуза (краще мускатного);
- 300−400 г цукру;
- 1 апельсин;
- 1 лимон;
- спеції: паличка кориці + 5−6 шт. гвоздики + 1 шт. анісу;
- 10 г кукурудзяного крохмалю + 10 г цукрової пудри
Етапи приготування
Нарізаємо гарбуз товщиною 2 см, знімаємо шкірку і нарізаємо кубиками ~ 2×2 см.
Кладемо у велику каструлю та додаємо цукор, сік та цедру апельсина і лимона, спеції та перемішуємо. Накриваємо кришкою або рушником і залишаємо мінімум на 6 годин, а краще на ніч. За цей час добре виділиться сік гарбуза.
Після цього доводимо все до кипіння, зменшуємо вогонь до невеликого і помішуючи тримаємо на вогні 7 хв.
Даємо повністю охолонути і повторюємо цю процедуру ще 2−4 рази.
Останній раз вже не охолоджуємо, а кладемо на сито і даємо сиропу повністю стекти. ⠀
Шматочки гарбуза викладаємо на деко з пергаментом на відстані один від одного. Сушимо у духовці при температурі 90 гр 3−6 годин. Також можна сушити у сушарці.
Даємо охолонути та обвалюємо у суміші з кукурудзяного крохмалю та цукрової пудри.
Зберігаємо у герметичному контейнері при кімнатній температурі.
До речі, сироп ні в якому разі не виливаємо! Зберігаємо у холодильнику і смакуємо з млинцями, панкейками, кашами, сирниками і т.д.
Також нагадаємо про рецепт ще одного дивовижного десерта з гарбуза, який довго зберігається.13
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