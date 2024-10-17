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Гроші

В Україні підвищили пенсії: про які суми йдеться

17:32 17 жовтня 2024
Пенсіонерка

Завдяки тому, що у жовтні пенсійні виплати зросли на 8,7%, розмір пенсії збільшився і становить тепер 5851,86 гривні.

Про це пише «На пенсії», — видання, яке пов'язують з Пенсійним фондом України (ПФУ).

Такі «чудові результати» дозволяють говорити співробітникам ПФУ, що більшість українських пенсіонерів — а саме 2 667 096 осіб (25,8%) — отримують до 3000 гривень пенсії на місяць.

До того ж кількість пенсіонерів з початку року зменшилася на 173 944 особи і тепер становить 10 342 593 особи.

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Від 5001 до 10 000 гривень отримують 2 644 649 осіб (25,6%). Середній розмір пенсії цієї категорії отримувачів — 6860,6 гривні.

Від 4001 до 5000 гривень отримують 1 922 339 осіб (18,6%). У середньому їм виплачують 4414,3 гривні.

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Від 3001 до 4000 гривень отримують 1 795 235 осіб (17,3%). Середній розмір пенсійних виплат цієї категорії складає 3544,92 гривні.

Понад 10 000 гривень пенсії в Україні одержують 1 313 274 особи (12,7%). Середній розмір пенсії цієї категорії пенсіонерів — 15 354,09 гривні.

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«Середній розмір пенсії в Україні зріс на 466,61 гривні», — повідомляє видання.

Хоча, звичайно, журналісти не подають аналізу того, чи може пенсіонер «виживати» на таку суму, сплачуючи податки і купуючи всі необхідні для прожиття речі та продукти.

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