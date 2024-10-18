Шаховий принт в інтер’єрі: улюблений тренд Вікторії Бекхем

У холодний дощовий осінній вечір немає нічого кращого, як розташуватися в м'яких оксамитових кріслах і грати в шахи. До речі, шаховий принт стає дедалі популярнішим у декорі інтер'єру. Гуру дизайну Вікторія Бекхем, наприклад, використала його в оформленні передпокою. Також він буде дуже доречний на кухні. Колориту додадуть чашки і блюдця або серветки в чорно-білу клітинку. У передпокої або дитячій можна використовувати «шаховий» килимок. До речі, необов'язково, щоб клітинка була чорно-білою. Дуже ефектно виглядатиме червоно-біла або жовто-чорна. Раніше ми писали про те, як зробити кімнату затишною за допомогою кольору.

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Шаховий принт може бути присутнім у вазі або фоторамці. А сховавшись «шаховим» пледом, можете відчути себе королевою або королем.

Чорно-білу клітинку поєднуйте з яскравими тонами в інтер'єрі. Дуже ефектно вона виглядає в композиції з теракотовим, жовтим і зеленим кольорами. Наприклад, частина посуду може бути яскравою однотонною, а частина «шаховою».

До речі, і сама шахівниця з фігурками на ній стане прекрасним доповненням інтер'єру.

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Раніше тренд-редакторка «ФАКТІВ» Ольга Сметанська розповідала про тренд «хмари» в інтер'єрі, який називають новою медитацією.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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