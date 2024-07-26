В Україні побільшало фальшивих грошей: які купюри в зоні ризику

Нацбанк, який під час пандемії коронавірусу констатував збільшення кільності фальшифих банкнот в Україні, повідомив, що за підсумками першого півріччя 2024 року на 1 млн штук справжніх банкнот припадало 3,4 підробки. Це приріст у 62% до минулого року.

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Про це Національний банк повідомив на офіційний запит «Мінфіну», зазначивши, що йдеться як про гривні, так і про іноземні валюти.

Станом на початок широкомасштабного вторгнення у 2022 році фальшифок було 2,2 на мільйон, у 2023 році — 2,1. А перед початком повномасштабного вторгнення країни-терориста цей показник був помітно вищим — 7,1 фальшивок на 1 млн справжніх грошей.

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«У квітні-травні цього року Національний банк спостерігав короткострокове зростання активності фальшивомонетників, що пояснюється певною адаптацією до реалій воєнного стану та бажанням зловмисників перевірити ефективність протидії таким випадкам», — пояснили в Нацбанку.

Для порівняння наведена статистика країн ЄС, де фальшивомонетники працюють значно активніше:

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2021 рік — 12 підроблених євро на мільйон справжніх;

2022 рік — 13;

2023 рік — 16.

Зазначається, що в Україні злочинці віддають перевагу підробці не євро, а долара. Так, у І півріччі 2024 року в нашій країні було вилучено з обігу 1 200 підробок інвалюти (довоєнний показник), тоді як у 2022—2023 роках — було лише 600−700 штук на рік. 95 відсотків вилученої підробки — саме долари США. Найчастіше це банкноти номіналом 100 доларів.

Що стосується гривні, то у січні-червні цього року 90% фальшивок (80% — у 2021—2023 рр.) припало на два номінали старих випусків. Це 500 гривень зразка 2006 року та 200 грн 2007-го .

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Ця проблема, як зазначають в НБУ, вирішується у тому числі й шляхом поступового вилучення з обігу старих випусків грошей:

з 1 жовтня 2020 року — банкноти 1 та 2 грн 2003−2007 років;

з 1 січня 2023 року — банкноти 5, 10, 20 та 100 грн 2003−2007 років;

з 1 серпня 2024 року — банкноти 500 грн 2003−2007 років.

В НБУ підкреслюють, що джерела зростання гривневих та валютних підробок наразі не виявлено. Ворожий вплив рф виключати не можна, хоча відповідних доказів ще немає.

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«Справді, є такі історичні факти. Під час Другої світової війни нацистське керівництво Німеччини намагалося використати друк англійських фунтів стерлінгів для дестабілізації економіки Великої Британії. Національний банк систематично здійснює моніторинг стану вилучення із обігу підроблених грошових знаків. Поки що у НБУ відсутня інформація про російський слід у прецедентах підробки української валюти. Водночас, після повномасштабного вторгнення росії в Україну, Нацбанк враховує і таку потенційну загрозу з боку країни-агресора», — наголошують в Нацбанку.

Зазначимо, що з 1 серпня 2024 року Національний банк розпочинає вилучати з обігу банкноти номіналом 500 гривень зразків 2003—2007 років з метою поступової їх заміни на банкноти сучасного покоління (зразка 2014 року та наступних років випуску)

Фото Pixabay

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