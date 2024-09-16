«Зараз йдеться про чітку позицію на дуже важливому етапі»: Джонсон різко звернувся до Шольца
Через різке посилення обстрілів з боку росії колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликає канцлера Олафа Шольца переглянути свою категоричну відмову від постачання Україні крилатих ракет Taurus.
«Нам також однозначно потрібне постачання Taurus», — сказав Джонсон Süddeutsche Zeitung на конференції з безпеки в Києві.
Джонсон підкреслив, що може зрозуміти дії Шольца.
«Ви також повинні дивитися на історію Німеччини, — сказав Джонсон. — На цьому тлі Німеччина надає величезну підтримку. Те, що Олаф зробив, є надзвичайним. Але зараз йдеться про чітку позицію на дуже важливому етапі».
На конференції численні учасники також вимагали дозволу США та Великої Британії використовувати далекобійну зброю, яка вже була поставлена, по цілях у росії, зокрема для запобігання застосуванню плануючих бомб проти цивільних цілей - шляхом обстрілу позицій та аеродромів у росії.
Наразі США та Велика Британія відхилили запит України.
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