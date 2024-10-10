Легендарний Рафаель Надаль оголосив про відхід з тенісу: реакція Кріштіану Роналду (фото)

Легендарний іспанський тенісист, 22-разовий переможець турнірів «Великого шолома» Рафаель Надаль, фартову ракетку якого продали за астрономічну суму, оголосив про завершення тенісної кар'єри.

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Свій останній матч за збірну Іспанії 38-річний тенісист проведе у листопаді 2024 року на фіналі Кубка Девіса у Малазі.

У відеозверненні, опублікованому 10 жовтня, дворазовий олімпійський чемпіон Надаль заявив: «Я тут, щоб повідомити вам, що я йду з професіонального тенісу. Реальність така, що це були важкі роки, особливо останні два. Я не думаю, що мені вдавалося грати на повну силу.

Я дуже радий, що моїм останнім турніром стане Кубок Девіса, в якому я представлятиму свою країну. Це завершує коло, бо однією з моїх перших перемог був фінал у Севільї 2004 року.

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Я йду з абсолютним спокоєм: я зробив усе можливе і доклав усіх зусиль у всьому. Я можу тільки закінчити, сказавши всім тисячу подяк і до швидкої зустрічі"

Як відомо, Надаля, якому дісталося від Сергія Стаховського за підтримку росіян, останніми роками переслідували травми. Він пропустив Відкритий чемпіонат Франції-2023, а цього року у першому колі його обіграв німець Олександр Звєрєв.

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Свій останній титул на «Ролан Гаррос» він завоював у 2022 році та залишив паризький корт із приголомшливим рекордом у 112 перемог проти чотирьох поразок.

Мабуть, після прикрої поразки від давнього суперника Джоковича на Олімпійських іграх у Парижі в липні Рафа вирішив, що настав час залишити корт.

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Додамо, що Надалю було три роки, коли його долучив до тенісу його дядько Тоні, який порадив йому перейти на гру лівою рукою, побачивши, як сильно він може бити по м'ячу. Іспанець став професіоналом у 15 років, а через три роки допоміг Іспанії виграти Кубок Девіса у 2004 році, перемігши США, причому Надаль обіграв другого номера світового рейтингу Енді Роддіка. Наступного року він отримав титул на Відкритому чемпіонаті Франції. До речі, перемога Надаля над Федерером у фіналі Вімблдону 2008 року у п'яти сетах, що тривав майже п'ять годин, вважається одним із найкращих матчів в історії та однією з вершин їхнього 15-річного суперництва. Усього за кар'єру експерша ракетка світу виграв 92 турніри під егідою АТР і заробив майже 135 мільйонів доларів.

З Роджером Федерером

Рівно два роки тому у Рафаеля Надаля та його дружини Марії Франциски народився син Рафаель.

До речі, на рішення легенди тенісу завершити кар'єру відреагував футболіст «Аль-Насра» та збірної Португалії Кріштіану Роналду.

«Рафа, яка неймовірна кар'єра в тебе була! Твоя відданість, пристрасть та неймовірний талант надихнули мільйони людей по всьому світу. Для мене було честю спостерігати за твоїм виступом і називати тебе своїм другом. Вітаю тебе з чудовою кар'єрою. Насолоджуйся відпочинком», — написав Кріштіану Роналду у соцмережі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в родині Рафаеля Надаля трапилося горе.

Фото АТР

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