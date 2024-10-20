Поки зірки перевіряють Раків на міцність, Діви починають авантюру: гороскоп на неділю, 20 жовтня

Астрологи вважають, що нинішні вихідні — час, коли зірки будуть особливо прихильними до п'яти знаків зодіаку. Втім, всім представникам зодіакального кола варто враховувати те, що неділю, 20 жовтня, називають вкрай складним днем через негативну енергетику. Сьогодні люди, як ніколи, можуть піддаватися спокусі або вчиняти так, як не вчиняли б в будь-який інший день. Так що сьогодні краще звести спілкування з оточуючими до мінімуму. Адже сьогодні конфлікність «зашкалюватиме», а наслідки сварок важко спрогнозувати.

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Овен

Гороскоп на сьогодні для Овнів радить знаку дати волю своїй фантазії. Хтось буде просто мріяти, інші будуватимуть цілком реальні плани. Це гарний час для виконання своїх поточних обов'язків, як на роботі, так і в сім'ї. Якщо займатися побутом зовсім не хочеться, то зустріньтеся з друзями, поговоріть про щось приємне. Не всі ж думки мають навколо справ крутитися, інформує Ukr.Media.

Телець

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Гороскоп на сьогодні для Тельців попереджає, що ваші колеги, які не бажають вам добра, можуть розпускати плітки та ставити палиці у колеса ваших устремлінь. Не звертайте на них увагу, робіть те, що планували та доведіть до чудового результату свою роботу. Така маленька перемога поверне впевненість у собі. Але якщо хтось запропонує підтримку, не відмовляйтесь. Навіть якщо це малознайомі люди.

Близнюки

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Гороскоп на сьогодні для Близнюків передбачає, що знаку буде важливо налагодити стосунки. У декого справи йдуть у романтичній сфері не дуже гладко, тому якщо ви зараз не зробите конкретних кроків, то можете втратити цей зв'язок безповоротно. Таке може статися і в ділових стосунках. Знаходьте компроміс, щоб утримати потрібних або близьких людей.

Рак

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Гороскоп на сьгодні для Раків радить докладати зусиль, щоб отримати результат. Пам'ятайте, зірки перевіряють вас на міцність! Раки повинні показати наскільки вони можуть бути стійкими, працьовитими та налаштованими на ціль. Однак головне — вірте у себе. Настрій може змінитися через суперечки з близькими. Не поринайте глибоко в поганий настрій, намагайтеся всіма силами його собі підняти.

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Лев

Гороскоп на сьогодні для Левів передбачах не надто продуктивний день для цього знаку. Тому безглуздо докладати зусиль, щоб прибігти першим до мети серед колег або досягти бажаного в самостійній роботі. Ви ризикуєте витратити лише енергію та нерви. Поточний клопіт на роботі та вдома — ось найкраще застосування сил. Лінуватися теж не варто, покажіть Всесвіту, що ви все ж таки стараєтеся для свого прекрасного майбутнього.

Діва

Гороскоп на сьогодні для Дів стверджує, що ваше красномовство допоможе достукатися до будь-якої людини. Ви можете продати щось, умовити когось на якусь цікаву авантюру. Але вибирайте співрозмовників ретельніше, деякі зовсім не підходитимуть для реалізації ваших бажань. Сьогодні багато що ви робитимете тільки заради вигоди. Зверніть увагу на здоров'я.

Терези

Гороскоп на сьогодні для Терезів радить цьому харизматичному та привабливому для протилежної статі знаку не боятися заговорити з людиною, яка вам симпатична. Будьте дружелюбнішими, привітнішими й люди самі потягнуться до вас. Це чудовий день для налагодження зв'язків, здобуття знань. Інформація знадобиться вам у роботі, допоможе блиснути перед колегами та керівництвом своєю обізнаністю.

Скорпіон

Гороскоп на сьогодні для Скорпіонів не виключає, що у неділю цей знак більше думатиме і говоритиме про гроші. З'явиться якась стурбованість ними, може тривога з приводу їх відсутності або того, що їх може поменшати. Проте відразу не погоджуйтесь на пропозиції швидкого заробітку. Продумайте, дізнайтесь інформацію про роботодавця. Можете порадитись із близькими. Вони дадуть потрібну пораду, підтримають.

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Стрілець

Гороскоп на сьогодні для Стрільців обіцяє хороший день для взаємодії з людьми. Не з усіма ви знайдете порозуміння, але це не страшно. Головне не приймати близько до серця слова, які вам не сподобаються. Намагайтеся не псувати собі настрій, не заглиблюйтеся у повторення неприємних діалогів у голові. Цей час сприяє тому, щоби плідно попрацювати. Ви хочете отримати зиск від своїх рухів.

Козоріг

Гороскоп на сьогодні для Козорогів попереджає про не дуже вдалий день для творчості, фантазій, мрій, романтики. А ось копітка праця, фізична чи інтелектуальна принесе користь. Особливо якщо ви працюватимете в команді. Колеги підкажуть, як діяти, допоможуть і словом, і ділом, а також відчуєте підтримку від них. Гроші люблять рахунок, тому не варто купувати те, що вам зараз не потрібне.

Водолій

Гороскоп на сьогодні для Водоліїв радить не засмучуватися, якщо щось не вийде. Краще знайти інший варіант розв'язання задачі, але й відкладати на інший час справи також не потрібно. Доведіть усім, що ви здатні впоратися із важким завданням. А енергії, сил для цього у вас буде достатньо. І не варто слухати негативні висловлювання збоку. Ви можете схопити птаха удачі за хвіст.

Риби

Гороскоп на сьогодні для Риб стверджує, що цьому знаку доведеться докласти зусиль, щоб домогтися бажаного. Нічого не буде даватися просто так. Але не варто засмучуватися, краще вище засукайте рукава. З новими знайомими будьте уважнішими, краще не давати першим зустрічним свій номер телефону. А ось хто дійсно вас підтримає в цей день, так це близькі. Можете довіритися їм і розповісти про те, що вас турбує.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку з порадами астрологів на наступний тиждень, 21−27 жовтня, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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