Тельцям допоможе наполегливість, а Рибам потрібно «заявити про себе»: гороскоп на понеділок, 21 жовтня

Астрологи, які раніше склали гороскоп на наступний тиждень, розповіли, яким буде понеділок 21 жовтня, пише UkrMedia.

Овен

Особливо вдалим день буде для тих, хто є керівником чи пов'язаний з організаційною роботою. Ваші лідерські якості допоможуть подолати всі неприємності: будьте рішучішими, зберігайте витримку в складних ситуаціях. Наполегливо добивайтеся потрібних результатів. Вечір проведіть у колі близьких та рідних.

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Телець

Щоб день пройшов вдало, намагайтеся дивитися на речі позитивно, будьте активними та енергійними. Також вам допоможе раціональний підхід до вирішення проблем, наполегливість та працьовитість. Хтось зможе зміцнити своє фінансове становище. Проведіть вільний час із близькими, відвідайте цікаві місця, розважайтеся.

Близнюки

Не бійтеся змін, які принесе вам день. Перед вами можуть з'явитися цікаві можливості. У діловій сфері краще діяти самостійно, розраховувати на свої сили. В особистому житті будьте активнішими, зробіть сюрприз коханій людині. Якщо є діти, приділіть їм більше уваги, пограйте в інтелектуальні ігри.

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Рак

Ваш доброзичливий настрій, гарний смак і чарівність допоможуть налагодити корисні зв'язки, привернути до себе цікавих людей. Проявляйте делікатність у спілкуванні, зберігайте чужі секрети, будьте прихильними. Не варто бути надто прискіпливими до близьких, інакше сварок не уникнути. Інтелектуальна праця сьогодні краща, ніж фізична.

Лев

Ви багато працюєте, відповідально підходите до всіх питань, виявляєте працьовитість. Однак, щоб отримати результат, важливо зачекати на потрібний момент. Складні неприємні ситуації вирішуйте спокійно, інтуїтивно оцінюйте людей, щоб не стати жертвою шахраїв. Не варто шукати пригод, бережіть те, що маєте.

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Діва

Ви будете сьогодні активнішими, поміняєте деякі пріоритети. Робота перестане бути для вас найважливішим у житті. Прогулянка, зустріч із друзями зарядить енергією, поверне гарний настрій. У особистих стосунках не жертвуйте своїми інтересами заради інших. І на роботі не варто виконувати роботу за колег.

Терези

Вам потрібно скласти чіткий план та зрозуміти, чого ви дійсно хочете отримати. Дійте відповідно до своїх пріоритетів, не розпорошуйте енергію на другорядні завдання. Зберігайте незалежність та цілеспрямованість. Також не варто робити імпульсивних вчинків, щоб не зазнати відчутних фінансових втрат. У любовних стосунках шукайте гармонію.

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Скорпіон

Спокій та витримка допоможуть вирішити складні питання та завоювати повагу колег. Вміння контролювати емоції, ваше терпіння та уважність будуть гідно оцінені керівництвом. Емоційну напругу краще знімати якимось інтелектуальним хобі. Хороший день, щоб розширити коло спілкування, познайомитись із цікавими людьми.

Стрілець

Ставтеся до всього, що відбувається з оптимізмом, не звертайте зі шляху. Вашої енергії вистачить на те, щоб подолати всі дрібні неприємності та отримати результат. У робочих питаннях користуйтеся нестандартними методами, проявляйте фантазію, намагайтеся довести остаточно розпочату справу. В особистих відносинах приділяйте більше уваги партнерові.

Козоріг

Вам потрібно проявити стриманість, менше критикувати оточуючих, тримати свою думку при собі. Тоді відносини в колективі покращаться, стануть комфортнішими для вас. Намагайтеся зміцнити довіру, не бійтеся просити допомоги чи поради у близьких. Знімати напругу та відновлювати сили потрібно у сімейному колі, тому приділіть коханим людям більше уваги.

Водолій

Можливо, ваше фінансове становище зміцниться. Можна подумати про дорогу купівлю, про поліпшення житлових умов. Не дозволяйте колегам користуватися вашою добротою, відстоюйте свої особисті межі. Це хороший день, щоб провести його більш активно, наприклад, відвідати басейн, фітнес або просто прогулятися містом.

Риби

21 жовтня покажіть оточенню, на що ви здатні, які є у вас таланти. Чи не занадто ви засиділися в тіні. Заявіть про себе, якщо є така можливість у вас. Оновіть головне фото в соціальних мережах — це теж приверне до вас увагу. Не сидіть удома, вирушайте туди, де багато народу або в гості до друзів. Розважтеся, покажіть світові, що ви готові до змін.

Як писали «ФАКТИ», п'ять знаків зодіаку чекає успіх у другій половині жовтня.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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