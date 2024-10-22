Кличко відсторонив свого заступника Прокопіва після розслідування Bihus.info: що відомо

Мер Києва Віталій Кличко, який днями розповів, коли у Києві розпочнеться опалювальний сезон, відсторонив Володимира Прокопіва від виконання обов’язків заступника голови КМДА після розслідування Bihus.Info щодо заволодіння низкою об’єктів комунальної нерухомості в Києві друзями та родичами заступника мера. Про це він написав у телеграмі.

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«Я звертаюся до правоохоронних і антикорупційних органів перевірити факти, викладені журналістами-розслідувачами Bihus.Info щодо заступника голови КМДА Володимира Прокопіва», — повідомив Кличко.

За словами столичного голови, задля об'єктивності він відсторонив Прокопіва від виконання обов'язків заступника голови КМДА із самоврядних повноважень на час перевірки.

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Зауважимо, що у першій частині розслідування Bihus.Info йдеться про те, що родина заступника голови КМДА Володимира Прокопіва має низку комерційної та житлової нерухомості, яка з'явилася за роки роботи посадовця в Київраді та міській адміністрації.

У другій частині журналісти зазначили, що двоє друзів Прокопіва через приватні компанії отримали у власність щонайменше шість об'єктів нерухомості, які раніше належали місту.

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Володимир Прокопів, який є депутатом Київради з 2014 року, а з 2021 року обіймає посаду заступника голови КМДА, заявив, що йому нічого приховувати, і написав заяву на звільнення.

За 10 років Прокопіва на топпосадах активи чиновника та близьких йому людей за кількістю та за якістю зробили космічний ривок.

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«За всі роки своєї публічної діяльності, роботи в органах місцевого самоврядування, на державній службі я завжди був відкритим до журналістів. Що, власне, вони й підтвердили у своєму матеріалі. Я не маю чого приховувати, тому й сам, коли почали телефонувати родичам та моїм друзям, запросив їх на чесну розмову», — так Прокопів прокоментував скандальну ситуацію після розслідування журналістів.

Раніше повідомлялося, що очільник МОЗ Віктор Ляшко усунув гендиректора лікарні «Охматдиту» до завершення перевірок.

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