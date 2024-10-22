Вони надихають: сімʼя Мірошниченків вразила мережу рідкісним відео

Сімʼя популярного телеведучого Тімура Мірошниченка та його дружини, блогерки Інни Мірошниченко, викликає захоплення у користувачів мережі. Відомо, що у родині, яка має двох своїх дітей, виховуються двоє прийомних — 12-річна Ангеліна та 3-річний Марсель. На своїй сторінці у соціальній мережі Тімур виклав відео з відпочинку сімʼї у горах, яке замилувало підписників. На фоні осінньої природи вся родина зібралася разом, а натхненницею ідеї стала донька Тімура та Інни — Мія.

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— Це відео попросила зняти Мія, — підписав Тімур. — Озвучила ідею, пояснила всім послідовність появи в кадрі, дала настанови. І ось, що вийшло.

Шанувальники родини прокоментували невелике відео та поділилися своїми почуттями. Багато хто зауважив, що всі діти мають щасливий вигляд, а це головне.

— Головне, що ідею дитини підтримали, а не сказали, що то фігня, тому ми тепер бачимо таке красиве сімейне відео, — написали у коментарях.

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— Радісні та щасливі, — поділилися враженнями. - Ваші відео надихають.

— Дуже класно вийшло, так креативно, такі гарні образи у всіх, — вважають підписники.

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