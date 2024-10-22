Черговий скандал у Порошенка: у родини голови фракції у Київраді знайшли купу елітної нерухомості, а в друзів — комунальні об’єкти — Bihus.Info

Журналісти виявили, що особи, наближені до керівника фракції «Європейська солідарність» у Київській міській раді Володимира Прокопіва, стали власниками низки обʼєктів, які були виведені з комунальної власності й викуплені за заниженими цінами. Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

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«В оточенні Володимира Прокопіва — одні альтруїсти й фінансові ангели-охоронці. Але ж дружба має бути взаємною, правда? Тож не варто дивуватися, що обоє вони раптово стали власниками комунальних обʼєктів Києва», — говорить видання про друзів голови фракції Порошенка.

Ці друзі — Олександр Поштарюк та Андрій Стеценко — є земляками Прокопіва з Івано-Франківська. Вони прямо чи опосередковано є власниками: 300 кв. метрів офісних приміщень у центрі Києва, земельної ділянки на Соломʼянці, занедбаних будівель на території «Експоцентру України», на Трухановому острові та біля озера на Теремках тощо.

«Приватизують чи орендують інші люди, а потім, коли за цими обʼєктами вже ніхто не спостерігає, тоді на горизонті зʼявляється друг Прокопіва», — відзначають розслідувачі.

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Натомість Поштарюк продав Прокопіву будинок площею 600 кв. метрів разом із землею в елітному котеджному містечку «Коник» за 10 млн грн. Хоча його ринкова вартість суттєво вища.

«Маємо друга, настільки душевного, що постійно підганяє Прокопіву та його родині активи то задешево, то задурно, то з відстрочкою… при цьому джерела фінансування усіх цих покупок, інвестицій, будівництва від імені самого друга незрозумілі», — відзначає видання.

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Раніше у родини Прокопіва знайшли низку елітної нерухомості в столиці, яка була придбана за цінами нижче ринкових і за кошти незрозумілого походження. Ці покупки почали з’являтися після того, як Прокопів 1,5 року очолював земельну комісію, яка має репутацію найбільш корумпованої, а потім довгий час був секретарем Київради.

За даними ЗМІ, це вже не перший скандал із депутатами «Євросолідарності». Зокрема, нещодавно ДБР затримала депутатку Хмельницької міськради Світлану Баранську, в якої знайшли незадекларовані 1,5 млн доларів і нерухомість.

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А лідер фракції Порошенка у Дніпровській міськраді Каміль Примаков та його дружина розважалися на Мальдівах у прикрасах вартістю понад 10 млн грн.

Нагадаємо, фракція «Європейської солідарності» — найбагатша у парламенті. Депутати Порошенка збагатилася під час війни більше, ніж всі інші депутати Верховної Ради разом.

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