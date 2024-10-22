росія вийде з війни сильнішою: генерал НАТО попереджає Альянс про нові загрози

Незалежно від результату війни в Україні російські військові стануть сильнішими після неї, прогнозує американський генерал Крістофер Каволі. Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі закликає прискорити підготовку до цієї загрози.

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Каволі попереджає, що російські військові стануть небезпечним супротивником для Альянсу, попри втрати у війні в Україні.

«Наприкінці війни в Україні, як би це не виглядало, російська армія буде сильнішою, ніж сьогодні, — сказав Каволі в інтерв'ю Der Spiegel. - НАТО не повинно мати ілюзій щодо військової сили росії. Російські збройні сили вчаться, вони вдосконалюються, вони застосовують досвід війни».

Генерал Каволі закликав НАТО швидко підготуватися до цієї загрози.

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«росія буде супротивником з серйозним військовим потенціалом і чіткими намірами, — сказав він. — Ось чому ми повинні бути готові й потребуємо сил, які можуть протистояти їй».

За словами Каволі, нові оборонні плани Альянсу й додаткові вимоги до окремих партнерів НАТО, що випливають з них, мають бути реалізовані швидко.

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«Коли я кажу „швидко“, то маю на увазі, що ми повинні бути швидшими за росіян», — сказав генерал.

Як головнокомандувач, Каволі підготував нові плани для оборонної справи НАТО за останні два роки. З них тепер випливають додаткові військові вимоги до окремих країн НАТО.

«НАТО в цілому має значно розширити військові можливості своїх збройних сил», — сказав він.

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На думку Крістофера Каволі, так званої двовідсоткової мети НАТО вже недостатньо.

«Усі партнери по НАТО зрозуміють, що двох відсотків недостатньо, коли ми представимо конкретні військові вимоги для окремих країн», — сказав американський генерал. — Для мене два відсотки — це лише мінімум".

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що генсек НАТО пообіцяв Україні справжні зміни на полі бою.

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