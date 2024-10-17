Одна з країн ЄС не виконає свою обіцянку про допомогу Україні на 3 млрд євро у 2024 році

Франція, яка від початку повномасштабного вторгнення росії допомагає Україні зброєю, не виконає свою обіцянку надати цього року військову допомогу в розмірі до 3 мільярдів євро. Ця сума наразі сягає «понад 2 мільярди євро», заявив міністр збройних сил Себастьян Лекорню, пише видання Ppolitico.

ВІДЕО ДНЯ

«Політично було вирішено на початку 2024 року, що ця допомога може сягнути 3 мільярдів євро. В реальності ми будемо вище 2 мільярдів євро, але не на рівні 3 мільярдів», — сказав Лекорню у парламенті Франції.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв виділити максимум 3 мільярди євро на початку цього року — в рамках зусиль, спрямованих на збільшення французької допомоги Україні. Це сталося після того, як Париж опинився під вогнем критики за те, що робить менше, ніж інші країни, такі як Німеччина. У лютому 2024-го, прагнучи забезпечити довгострокову допомогу Україні, Париж і Київ підписали двосторонню угоду про безпеку. В документі було офіційно обіцяно виділити до 3 мільярдів євро на військову підтримку цього року.

Однак зараз Франція постала перед бюджетними труднощами та перебуває під тиском необхідності скорочення свого дефіциту, який може сягнути 6% ВВП у 2024-му. І така ситуація не лише у Франції. У Німеччині — найбільшому в Європі донорі військової допомоги для України — політики планують наступного року вдвічі зменшити допомогу Україні, щоб скоротити витрати. Існують також побоювання, що США зменшать підтримку Києва, якщо колишній президент Дональд Трамп повернеться до Білого дому.

РЕКЛАМА

Минулого тижня президент Франції прийняв у Парижі президента України Володимира Зеленського, щоб обговорити його «План перемоги» та додаткову допомогу Україні. Напередодні візиту Зеленського Макрон привітав українських солдатів, які тренуються на сході Франції в рамках французької ініціативи з підготовки цілої бригади на французькому обладнанні. Очікується, що Франція також надасть Києву винищувачі Mirage 2000 у першій половині 2025 року. Загалом Париж надав Києву військову допомогу на суму 1,7 мільярда євро у 2022 році та 2,1 мільярда євро у 2023 році. Це ставить його позаду таких країн, як Німеччина, Велика Британія та Швеція.

Очікується, що наступного року оборонний бюджет Франції досягне 50,5 млрд євро — це одна з небагатьох статей бюджету, яка збільшиться. Проте Лекорню заявив законодавцям, що Міністерство збройних сил не буде просити додаткові кошти наприкінці року на витрати, пов'язані з розгортанням сил НАТО в Естонії та Румунії, або на допомогу Україні. За словами Лекорню, допомога Україні у розмірі 300 мільйонів євро надходить від відсотків від заморожених російських активів і буде використана для закупівлі 155-мм артилерійських боєприпасів, самохідних гаубиць «Цезар» і палива. Від 400 до 600 млн євро буде отримано шляхом зниження рівня інфляції та використано на модернізацію ракетних комплексів SCALP і «Астра» для України.

РЕКЛАМА

Раніше ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко назвав умови, які спонукатимуть рф до перемовин та закінчення війни.

РЕКЛАМА

206

Читайте нас у Facebook