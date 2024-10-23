Магічний прогноз на колоді Таро Дзеркало долі свідчить, що листопад обіцяє бути насиченим і цікавим для всіх знаків зодіаку.

А про те, як складатимуться події для представників різних знаків зодіаку завтра, йдеться в розкладі, зробленому тарологами на прохання сайту УНІАН.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

Карта дня — Колесо Фортуни. Завтра доля піднесе вам несподіваний поворот подій. Це може бути як удача, так і випробування, але одне точно — ви перебуваєте в циклі змін. Не бійтеся ризикнути, адже всі зміни приведуть до нового етапу життя.

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Телець

Карта дня — Сімка Пентаклів. Завтра для вас буде день терпіння й очікування. Можливо, плоди вашої праці не відразу дадуть результати, але карти вказують, що ви на вірному шляху. Продовжуйте діяти і незабаром побачите свої досягнення.

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Близнюки

Карта дня — Маг. Завтра у вас буде можливість використати свої таланти і знання для досягнення поставлених цілей. Карта Таро радить бути впевненими у своїх силах і не сумніватися в ухваленні сміливих рішень. Це день можливостей.

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Рак

Карта дня — Місяць. Завтрашній день може бути сповнений таємниць та ілюзій. Можливо, хтось спробує ввести вас в оману, або ви самі будете не до кінця впевнені у своїх діях. Карта закликає вас до обережності та інтуїтивного сприйняття подій.

Лев

Карта дня — Туз Жезлів. Завтра відкриються нові перспективи і творчі можливості. Це час для натхнення і нових починань. Не пропустіть шанс, який може привести до чогось більшого, чи то проєкт на роботі, чи то нове хобі.

Діва

Карта дня — Імператриця. Завтра ви зможете проявити турботу про себе і своїх близьких. Карта вказує на родючість і зростання, тому приділіть увагу всьому, що потребує розвитку і підтримки. Це сприятливий день для сімейних справ.

Терези

Карта дня — Шістка Мечів. Завтрашній день принесе вам усвідомлення того, що час рухатися далі. Можливо, потрібно залишити позаду те, що більше не приносить радості. Карта говорить про подорож, як фізичну, так і духовну.

Скорпіон

Карта дня — Диявол. Завтра вам потрібно бути обережними зі спокусами і негативними емоціями. Карта попереджає про можливі маніпуляції або зайві прив'язаності. Намагайтеся зберігати внутрішню свободу і не дозволяйте страхам керувати вами.

Стрілець

Карта дня — Колісниця. Завтра на вас чекає день стрімкого руху вперед. Ви на порозі важливих досягнень, але для цього доведеться докласти зусиль. Карта радить зберігати контроль над ситуацією і не боятися брати відповідальність за свої вчинки.

Козоріг

Карта дня — Королева Пентаклів. Завтра вам доведеться приділити увагу фінансовим питанням і матеріальним ресурсам. Карта вказує на стабільність і підтримку. День буде вдалим для вирішення ділових питань і планування бюджету.

Водолій

Карта дня — Зірка. Завтра перед вами відкриються нові горизонти і перспективи. Це день надії і віри в краще. Карта закликає вас зосередитися на своїх мріях і планах, адже саме зараз вони можуть почати реалізовуватися.

Риби

Карта дня — Двійка Кубків. Завтра буде день, коли стосунки з близькими людьми вийдуть на перший план. Карта вказує на гармонію, взаєморозуміння і любов. Це чудовий час для зміцнення зв'язків і створення нових союзів.

Нагадаємо, починаючи з середи, 23 жовтня, представники трьох сузір'їв зможуть позбутися всіх проблем та невдач, отримавши від Всесвіту силу, завдяки якій всі складнощі перетворяться на попіл.

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