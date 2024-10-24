Діви можуть постраждати через свою довірливість, а Козероги — через надмірну активність: гороскоп на четвер, 24 жовтня

Не лише тарологи надали поради всім знакам зодіаку на четвер, 24 жовтня. За твердженням астрологів, нинішній день (23-й місячний, який триватиме майже дві календарні доби — до 25 жовтня) складно назвати простим. Це — час випробувань, які можуть зруйнувати найміцніші стосунки. Отже, порада дня — стримувати емоції та не піддаватися на провокації. Адже те, що може бути зруйнованим сьогодні, «склеїти» навряд чи вдасться.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

Гороскоп на сьогодні для Овнів обіцяє вдалий день, якщо ви активно працюватимете, просуватимете свої ідеї. У кожній ситуації шукайте позитивні моменти, не засмучуйтеся через дрібниці. Сьогодні Овни мають шанс отримати перспективну пропозицію, тому частіше розмовляйте з незнайомцями, знайомтеся і спілкуйтеся, інформує Ukr.Media.

Телець

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Гороскоп на сьогодні для Тельців радить відстоювати свою думку, не слухати чужих порад. Можливо, хтось стане тиснути на вас, намагатися маніпулювати вашою думкою. 24 жовтня Тельцям буде цікаво працювати, виконувати необтяжливі завдання. Вечір проведіть активно, сходіть на вечірку, погуляйте.

Близнюки

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Гороскоп на сьогодні для Близнюків попереджає, що знаку доведеться брати на себе велику відповідальність, підтримувати та допомагати оточуючим. Не варто цього дня поспішати чи намагатися просунутися кар'єрними сходами. Якщо вирішите зайнятися чимось новим та невідомим, будьте обережні, прораховуйте свої кроки.

Рак

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Гороскоп на сьогодні для Раків передбачає напружений та завантажений важливими справами день. Втім, зірки радять знаку не поспішати, працювати у комфортному темпі, вирішувати завдання у міру їхнього виникнення. Можливі неприємності, складні ситуації у спілкуванні з колегами. Постарайтеся більше часу провести на самоті.

Лев

Гороскоп на сьогодні для Левів попереджає, що перша половина дня буде особливо напруженою та емоційно складною. Доведеться вирішувати численні питання, брати на себе додаткову відповідальність. Після обіду ваш настрій покращиться, з'явиться вільний час. Ставтеся з обережністю до нових знайомих.

Діва

Гороскоп на сьогодні для Дів передбачає складний день, коли навіть знайомі справи будуть вдаватися знаку важко. Постарайтеся не засмучуватися, позитивно дивитися на те, що відбувається. 24 жовтня приділіть більше уваги легкій роботі, не поспішайте, зменшіть свою активність. Перевіряйте всі факти, не довіряйте отриманій від колег інформації.

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Терези

Гороскоп на сьогодні для Терезів попереджає, що вранці знаку буде важко увійти в робочий ритм. З огляду на це зірки радять на першу половину дня планувати приємні та легкі справи. Після обіду ваша працездатність помітно підвищиться, буде шанс продемонструвати свої найкращі ділові якості. Є можливість отримати цікаву пропозицію про співпрацю.

Скорпіон

Гороскоп на сьогодні для Скорпіоні зазначає, що накопичена втома може дати про себе знати. 24 жовтня Скорпіонам необхідно прислухатися до свого стану, підтримати імунітет, виділити достатньо часу на відпочинок та відновлення сил. Намагайтеся обмежити витрати, відкладіть похід магазинами. Вечір проведіть спокійно.

Стрілець

Гороскоп на сьогодні для Стрільців радить дотримуватись правил, не заходити за рамки, виконувати свої зобов'язання. Це допоможе уникнути помилок, що зробить вашу роботу більш ефективною. Намагайтеся більше перебувати у суспільстві позитивно налаштованих людей, щоби підтримати свій гарний настрій.

Козоріг

Гороскоп на сьогодні для Козорогів попереджає знак, що свої ідеї чи поради краще тримати при собі. Не будьте надто активними. Ініціатива Козорогів 24 жовтня може залучити до них неприємності чи поставити у неприємну ситуацію. Намагайтеся підтримувати оптимістичний настрій, позбавляйтеся похмурих думок. Вечір проведіть із близькими друзями.

Водолій

Гороскоп на сьогодні для Водоліїв радить ретельно планувати свої справа, аби день пройшов продуктивно. Необхідний чіткий план, розставте пріоритети. Невдалий час для нових справ: краще зайнятися завершенням уже розпочатих проєктів, закінчити дрібні рутинні справи. Друга половина дня стане для Водоліїв більш продуктивною. Не слухайте критики оточуючих.

Риби

Гороскоп на сьогодні для Риб попереджає, що потрібно реалістично дивитися на речі, не приймати бажане за дійсне. У роботі проявляйте обережність, не поспішайте, прораховуйте всі ризики та наслідки. Спілкування для Риб буде приємним і корисним. Запам'ятайте ідеї, які почуєте у розмовах.

Про те, які три знаки зодіаку можуть отримати гарний шанс та змінити своє життя на краще після 23 жовтня, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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