Розглядають як у мікроскоп: Кейт Міддлтон нервувала, коли говорила про родину

За словами експерта з мови тіла, Кейт Міддлтон, яка розповідала про «кошмарну» звичку принца Вільяма, виявила ознаки «напруги», коли в інтерв’ю ITV згадали її сім’ю. У документальному фільмі Channel 5 під назвою «Кейт: своїми словами» два експерти аналізували інтерв’ю принца Вільяма та Кейт про заручини ITV у 2010 році, пише The Mirror.

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Коли інтерв'юер Том Бредбі згадав про «згуртовану сім'ю» Кейт, вона визнала важливість сім'ї для неї та висловила бажання мати «щасливу сім'ю» з Вільямом. Однак фахівець з мови тіла Джуді Джеймс помітила ознаки стресу у Кейт, припускаючи, що тема її власної сім’ї викликала у неї «нервування».

Під час інтерв'ю Том запитав про реакцію їхніх батьків, коли почули про заручини. Вільям поділився своєю дилемою щодо того, чи варто спочатку запитувати дозволу у батька Кейт. Він дійшов висновку, що, оскільки він може відмовити, було б розумніше зробити пропозицію спочатку Кейт, щоб її тато не міг «справді сказати «ні». Однак, за словами Джуді, ця частина розмови змусила Кейт «відчути себе трохи ніяково».

Джуді зауважила: «Ми бачимо, як вона ковтає. Вона втягує губи, і це зазвичай є ознакою відсутності бажання розмовляти в цей конкретний момент, можливо, вона відчуває себе трохи ніяково, можливо, навіть трохи тривожно».

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Вона уточнила: «Ми бачили дотик пальцем. Це зазвичай означає трохи нетерпіння, і «я, мабуть, хотіла б, щоб ви змінили цю конкретну тему».

Майк Картер, інший спеціаліст з мови тіла, зазначив, що Кейт також демонструє вагання та «обережність», зазначивши, що принцеса облизала губи, що він сприйняв як ознаку тривоги. Під час інтерв’ю принц і принцеса Уельські натякали на майбутнє своєї сім’ї, а Вільям сказав, що вони «рухатимуться крок за кроком», але вони «очевидно» хочуть більшої сім’ї.

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Зараз Кейт є матір'ю трьох дітей: принца Джорджа, принцеси Шарлотти і принца Луї.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як сваряться Кейт Міддлтон та принц Вільям.

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