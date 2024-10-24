Соковиті рулети на картопляній подушці: чудова ідея вечері «все в одному»

Фудекспертка Світлана Левицька, яка раніше ділилася рецептом смачних котлеток з курячого філе та стегна, що дуже легкі у приготуванні, розповіла про ще один варіант страви з курятини — рулети.

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«Соковиті курячі рулети на картопляній подушці — ідея для вечері „все в одному“, зберігайте», — радить вона фоловерам на своїй сторінці у соцмережах.

Інгредієнти: Куряче філе — 4 шт. (на 8 рулетиків);

Сир для начинки (моцарела для піци) — 180 г та для посипання зверху — близько 100 г;

Зелень;

Часник — 2 зубчики;

Спеції для курки;

Майонез або мікс сметани і гірчиці;

Картопля — 1 кг;

Спеції до картоплі.

Олія.

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Приготування: РЕКЛАМА Філе ріжемо вздовж і відбиваємо. Посипаємо спеціями, змащуємо соусом або майонезом.

До тертого сиру додаємо зелень та часник, вимішуємо.

Загортаємо сирно-часникову суміш в рулети.

Картоплю, нарізану слайсами, перемішуємо з спеціями і збризкуємо олією. Викладаємо на дно форми. Зверху — курячі рулети.

Рулети змащуємо майонезом чи соусом і відправляємо запікатися у розігріту до 180 градусів духовку приблизно на годину.

За хвилин 10 до кінця приготування посипаємо тертим сиром.

Раніше своїм рецептом курячих котлеток ділився одеський ресторатор Сава Лібкін. Він додає до м'яса ще й пармезан.

Фото — скріншот

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