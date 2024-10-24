Соковиті рулети на картопляній подушці: чудова ідея вечері «все в одному»
Фудекспертка Світлана Левицька, яка раніше ділилася рецептом смачних котлеток з курячого філе та стегна, що дуже легкі у приготуванні, розповіла про ще один варіант страви з курятини — рулети.
«Соковиті курячі рулети на картопляній подушці — ідея для вечері „все в одному“, зберігайте», — радить вона фоловерам на своїй сторінці у соцмережах.
Інгредієнти:
- Куряче філе — 4 шт. (на 8 рулетиків);
- Сир для начинки (моцарела для піци) — 180 г та для посипання зверху — близько 100 г;
- Зелень;
- Часник — 2 зубчики;
- Спеції для курки;
- Майонез або мікс сметани і гірчиці;
- Картопля — 1 кг;
- Спеції до картоплі.
- Олія.
Читайте також: Будете в захваті: котлета кордон блю від Вадима Бжезинського — соковита і зі скоринкою
Приготування:
- Філе ріжемо вздовж і відбиваємо. Посипаємо спеціями, змащуємо соусом або майонезом.
- До тертого сиру додаємо зелень та часник, вимішуємо.
- Загортаємо сирно-часникову суміш в рулети.
- Картоплю, нарізану слайсами, перемішуємо з спеціями і збризкуємо олією. Викладаємо на дно форми. Зверху — курячі рулети.
- Рулети змащуємо майонезом чи соусом і відправляємо запікатися у розігріту до 180 градусів духовку приблизно на годину.
- За хвилин 10 до кінця приготування посипаємо тертим сиром.
Раніше своїм рецептом курячих котлеток ділився одеський ресторатор Сава Лібкін. Він додає до м'яса ще й пармезан.
Фото — скріншот149
Читайте нас у Facebook