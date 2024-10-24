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Соковиті рулети на картопляній подушці: чудова ідея вечері «все в одному»

14:24 24 жовтня 2024
Котлети

Фудекспертка Світлана Левицька, яка раніше ділилася рецептом смачних котлеток з курячого філе та стегна, що дуже легкі у приготуванні, розповіла про ще один варіант страви з курятини — рулети.

«Соковиті курячі рулети на картопляній подушці — ідея для вечері „все в одному“, зберігайте», — радить вона фоловерам на своїй сторінці у соцмережах.

Інгредієнти:

  • Куряче філе — 4 шт. (на 8 рулетиків);
  • Сир для начинки (моцарела для піци) — 180 г та для посипання зверху — близько 100 г;
  • Зелень;
  • Часник — 2 зубчики;
  • Спеції для курки;
  • Майонез або мікс сметани і гірчиці;
  • Картопля — 1 кг;
  • Спеції до картоплі.
  • Олія.

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Приготування:

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  • Філе ріжемо вздовж і відбиваємо. Посипаємо спеціями, змащуємо соусом або майонезом.
  • До тертого сиру додаємо зелень та часник, вимішуємо.
  • Загортаємо сирно-часникову суміш в рулети.
  • Картоплю, нарізану слайсами, перемішуємо з спеціями і збризкуємо олією. Викладаємо на дно форми. Зверху — курячі рулети.
  • Рулети змащуємо майонезом чи соусом і відправляємо запікатися у розігріту до 180 градусів духовку приблизно на годину.
  • За хвилин 10 до кінця приготування посипаємо тертим сиром.

Раніше своїм рецептом курячих котлеток ділився одеський ресторатор Сава Лібкін. Він додає до м'яса ще й пармезан.

Фото — скріншот

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