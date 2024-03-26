Будете в захваті: котлета кордон блю від Вадима Бжезинського — соковита і зі скоринкою
Котлети Le Cordon Bleu (кордон блю) — близькі родичі всесвітньо відомої котлети по-київськи. Їхня схожість — у паніруванні та в начинюванні відбитого курячого філе. Але начиняють кордон блю не сумішшю вершкового масла та зелені, а шинкою й твердим сиром, який дуже смачно тягнеться, коли розрізаєш гарячу котлетку.
Додавання ж шпинату зробить страву більш барвистою.
Майстерне приготування цієї смачної і ситної котлети у своєму Instagram продемонстрував переможець 7 сезону кулінарного шоу «МайстерШеф» Вадим Бжезінський (Пава).
За його рецептом вам знадобляться такі продукти:
- куряче філе середнє
- шпинат свіжий — 10 г (кілька листочків)
- шинка — 40 г
- сир твердий — 20 г
- борошно — 3 столові ложки
- яйце — 1 шт
- панірувальні сухарі або панко — 100 г
- олія для смаження — 200 мл
- сіль, перець, спеції — за смаком.
Спосіб приготування
Куряче філе розрізати «метеликом», накрити харчовою плівкою і трохи відбити молотком. Приправити спеціями.
Розкласти на філе листя шпинату, декілька слайдів шинки та сиру, загорнути в рол, підгорнувши краї (щоб начинка не випадала) та сформувати котлету за допомогою харчової плівки.
Відправити в морозилку на 15 хвилин.
Охолоджену котлету паніруємо в борошні, яйці, сухарях і повторюємо так декілька разів.
Обсмажуємо до золотавої скоринки у великій кількості олії і запікаємо у заздалегідь розігрітій духовці 180ʼ приблизно 20 хвилин.
Смакуємо з пюрешкою і салатиком.
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