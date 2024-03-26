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Будете в захваті: котлета кордон блю від Вадима Бжезинського — соковита і зі скоринкою

13:33 26 березня 2024
Готова страва

Котлети Le Cordon Bleu (кордон блю) — близькі родичі всесвітньо відомої котлети по-київськи. Їхня схожість — у паніруванні та в начинюванні відбитого курячого філе. Але начиняють кордон блю не сумішшю вершкового масла та зелені, а шинкою й твердим сиром, який дуже смачно тягнеться, коли розрізаєш гарячу котлетку.

Додавання ж шпинату зробить страву більш барвистою.

Майстерне приготування цієї смачної і ситної котлети у своєму Instagram продемонстрував переможець 7 сезону кулінарного шоу «МайстерШеф» Вадим Бжезінський (Пава).

За його рецептом вам знадобляться такі продукти:

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  • куряче філе середнє
  • шпинат свіжий — 10 г (кілька листочків)
  • шинка — 40 г
  • сир твердий — 20 г
  • борошно — 3 столові ложки
  • яйце — 1 шт
  • панірувальні сухарі або панко — 100 г
  • олія для смаження — 200 мл
  • сіль, перець, спеції — за смаком.

Спосіб приготування

Куряче філе розрізати «метеликом», накрити харчовою плівкою і трохи відбити молотком. Приправити спеціями.

Розкласти на філе листя шпинату, декілька слайдів шинки та сиру, загорнути в рол, підгорнувши краї (щоб начинка не випадала) та сформувати котлету за допомогою харчової плівки.

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Відправити в морозилку на 15 хвилин.

Охолоджену котлету паніруємо в борошні, яйці, сухарях і повторюємо так декілька разів.

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Обсмажуємо до золотавої скоринки у великій кількості олії і запікаємо у заздалегідь розігрітій духовці 180ʼ приблизно 20 хвилин.

Смакуємо з пюрешкою і салатиком.

Нагадаємо також про рецепти соковитих німецьких котлет без смаження та олії та курячих котлет в сметані в духовці.

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