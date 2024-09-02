Ці котлети виходитимуть завжди: оригінальний рецепт відомої фудекспертки

Фудекспертка Світлана Левицька, яка раніше розповіла, як приготувати з яловиччини Mississippi Roast, запропонувала рецепт котлет, які, за її твердженням, будуть смачними у будь-якої господині.

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На своїй сторінці у соцмережах вона докладно розповіла, як готувати цю страву. Світлана Левицька запропонувала приготувати ці котлетки з курятини та додала, що їх можна як панірувати у сухарях, так і обваляти в борошні.

Інгредієнти: Куряче філе та філе курячого стегна — 1 кг;

Цибуля — 100 г;

Білі звичайні панірувальні сухарі — 100 г;

Молоко або бульйон — 100−300 мл або скільки фарш візьме;

Сіль — 1 ч.л.;

Перець — за смаком.

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Приготування: РЕКЛАМА Перекручуємо мʼясо на фарш разом із цибулею (сирою або тушкованою — за бажанням).

Додаємо сухарі, спеції, часник. Вимішуємо, потроху вливаючи рідину.

Фарш потрібно добре відбити об миску — піднімати та кидати кілька разів. Це робиться для того, аби котлети потім краще тримались купки.

Формуємо, не забуваючи змочити руки у воді або змастити олією. Обвалюємо у борошні чи сухарях і готуємо.

«Готувати можна і на сковороді, і в духовці, і в аерогрилі. Якщо будете запікати, то просто збризніть олією», — додала Світлана Левицька.

Раніше свій рецепт смачних курячих котлет запропонував одеський ресторатор Сава Лібкін.

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Фото — скріншот

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