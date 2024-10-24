Лідер партії «Розумна політика», колишній спікер парламенту Дмитро Разумков повернувся до класичної передвиборчої діяльності, провівши низку політичних зустрічей в Черкаській області спільно з місцевими парламентарями — Шпак та Войцехівським. Про це пише у своєму матеріалі політолог Валерій Гончарук для газети «Нова доба».

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«Активність колишнього спікера на Черкащині є дуже показовою. Як з точки зору методів комунікації, так і з точки зору підбору команди. Почнемо з методів. Як відомо, Дмитро Разумков, перебуваючи в команді В. Зеленського, був одним з ідеологів тези про „нові обличчя“… Попередній політичний багаж того ж Войцехівського зовсім ніяк не відповідає тезі про нові обличчя. Бо тут тобі й комсомол, і „Партія регіонів“, і „Блок Петра Порошенка“, і „Слуга народу“, і „Команда Войцехівського“, і, нарешті, „Розумна політика“. Забагато для нових обличь», — написав політолог.

Разом з тим Гончарук вважає, що ставка Дмитра Разумкова на місцеву політичну еліту може бути помилковою у довгостроковій перспективі.

«Ставка Разумкова на місцевих феодалів суто теоретично виглядає привабливою. Але кожен, хто слідкує за перебігом політичного процесу в регіоні, одразу скаже, що у випадку зі Шпак та Войцехівським такі припущення є як мінімум наївними. По Шпак є питання упізнаваності і доцільності. По Войцехівському — токсичності та впливовості. Після чергового скандалу з відмазуванням сина Войцехівського від військової служби, липовим висновком ВЛК та виведенням з реєстру військовозобовʼязаних, народний депутат стає в один ряд зі всіма тими, хто лежить сьогодні на дивані з купою намитих на висновках МСЕКів та ВЛК грошей, з інвалідами-прокурорами… Тут ні про повагу, ні про рейтинги, ні про вплив мова просто не іде. Таким чином, присідаючи за один стіл із Шпак та Войцехівським, колишній спікер парламенту не тільки не посилює свою популярність в регіоні та країні, але ще й помножує її на нуль. Принаймні в окремо взятій області», — вважає політолог.

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