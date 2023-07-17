В результаті тривалого протистояння команди Войцехівського-Яценка із лідерами партії влади в регіоні, вплив цього тандему суттєво послабився. Найбільшими втратами стали відставка керівника місцевої поліції, можлива відставка голови РДА та зміна пріоритетів у роботі інших політиків локального масштабу. Про це ідеться у журналістському розслідуванні Кирила Курінного у виданні «Проголовне».

«Стільки, скільки зробив Войцехівський для дискредитації вертикалі влади президента Зеленського, не зробив самий жорсткий опозиціонер. Одразу в декількох населених пунктах округу пройшла хвиля батьківських зборів, де нардеп запустив тезу про можливість недофінансування шкіл, навіть в частині зарплат. Прикриваючись партійними прапорами, окремі ініціативні члени команди Войцехівського розпочали процес „перерозподілу власності“. І це вийшло в паблік. Намагаючись посилити свій політичний капітал в регіоні, Войцехівський розпочав публічні дії щодо „перетрахування“ політичної реальності в регіоні. Результат — робота Канівської міської ради була паралізована, 1,5 року жодного сесійного засідання. Вершиною цього „прикрого політичного самогубства“ стала ініціювання хвилі політичної критики О. Завітневича у вигляді примітивної джинси з Києва», — пише журналіст.

Прогнозованим результатом таких дій, на думку журналіста, стало послідовне послаблення позиції нардепа як в регіоні, так і в середині фракції.

«Першим замінили керівника районного управління поліції — багаторічного подільника Войцехівського О. Охріменка. Протягом останніх декількох тижнів працює спеціальна урядова комісія з перевірки роботи Золотоніської РДА. Підставою для такої перевірки стали численні скандали довкола гуманітарки, побудови укриттів та забезпечення умов для тимчасового розселення українських військових. Очевидно, що це є свідченням ритуальних танців, в кінці яких буде зняття з посади голови РДА І. Тернової», — вважає журналіст.

Курінний пише, що наприкінці 2022 на початку 2023 року, коли Войцехівський разом із Яценком ділили Черкащину на двох, був сформований та погоджений спільний план активності, розмічені зони впливу.

«І Яценко тоді дуже активно взявся цей план реалізовувати. Але ось вже близько 1,5 місяця уманського нардепа — не видно і не чутно. Подейкують, що по ньому також працюють. Тільки не урядові команди, а команди з інших органів, значно більш компетентних. Позиції Войцехівського всередині фракції суттєво похитнулись. Говорять, що питання виключення є справою часу», — додав він.

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