Нардеп Войцехівський погрожує розправою місцевому депутату та волонтеру за викривальні матеріали

Депутатка Золотоніської міської ради, волонтерка та громадська активістка Оксана Гіщіна заявила про погрози на свою адресу та членів її родини з боку народного депутата Віталія Войцеховського. Про це Гіщина написала на своїй сторінці у соцмережі.



Причиною таких погроз активістка назвала свою викривальну позицію як громадської діячки. Зокрема, порушення нею теми про фальсифікацію висновку ВЛК щодо непридатності до військової служби сина народного депутата.

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«Депутат Войцехівський погрожував мені та моїй родин. Одразу хочу зазначити, у мене на руках є запис розмови із Войцехівським, в якому прямо простежуються всі ці погрози на мою адресу, адресу мого мобілізованого чоловіка та сина. „Забувайте прізвище Войцехівського, я забуваю про вас“. „Як народний депутат я беру цю особу під свій контроль“. „Не попадайся на очі“…», — написала активістка.

За її словами, на записі дуже добре чути, що саме його так розлютило.

«Мовляв, чого я вчепилася у справу фальсифікації висновку ВЛК щодо його сина, який „скоропостижно“ отримав висновок про непридатність та виключення з реєстру військовозобов'язаних. Мій син та чоловік проходять службу в силах оборони. Я регулярно буваю на прифронтових територіях як волонтер. Сотні мешканців Золотоноші повертаються до своїх рідних „на щиті“, а вгодований син нардепа в один момент став непридатним. Це, як мінімум, неетично», — написала Гіщіна.

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За словами Оксани Гіщіної, конфлікт із нардепом Войцеховським розпочався ще 2022 року, коли з'явилися перші розслідування про розкрадання гуманітарної допомоги членами його команди.

«Що ж таке сталося сьогодні, що вся брудна білизна команди Войцехівського полізла в публічну сферу? А виявляється, що все просто. Ця білизна завжди висіла на видноті та смерділа. Збоченці, покручі та злодюжки різного рівня. Тягнуть все, що попадеться під руки — бензин для волонтерів, гуманітарку для ВПО, памперси для старих самотніх людей, їхні квартири, землю громади, гроші з комунальних підприємств. У 2022 році, коли ми говорили, що команда Войцеховського розкрадає військову гуманітарку, нам говорили „не качайте човен“. І ось тепер — відверті погрози», — додала активістка.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що депутат Войцеховський не захотів відповідати на запитання уманської громади та пішов із зустрічі з виборцями .

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