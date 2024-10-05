Атомна енергія має найнижчу собівартість. А атомна енергетика є і залишатиметься ключовим фактором енергетичної безпеки України. Тому більшість українців підтримують добудову Хмельницької атомної станції.

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Про це у Facebook пише економіст Борис Кушнірук.

«Стабільна діяльність і розвиток атомної енергетики є і залишатиметься однією з ключових не тільки суто економічних, а і безпекових завдань влади», — підкреслює економіст.

Він зазначає, що 78% українців вважають, що потрібно розвивати атомну енергетику. Адже вона є основою для стабільного постачання електроенергії, особливо в умовах воєнної агресії. Без її функціонування країну очікують серйозні труднощі.

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Кушнірук зауважує, що атомна генерація забезпечує базове навантаження в енергосистемі, тоді як інші види генерації, зокрема відновлювальні джерела, виконують допоміжну та балансуючу функції.

До того ж, за його словами, саме за рахунок збільшення частки атомної енергетики у балансі виробництва і споживання електроенергії, можна мати вартість електроенергії на значно прийнятних для споживачів умовах.

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Економіст підтримує добудову нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС, що отримало позитивні відгуки у суспільстві, і вважає, що саме атомна енергетика допоможе забезпечити стабільне і доступне енергопостачання в майбутньому.

Нагадаємо, майже 80% українців схвалюють добудову атомних блоків на Хмельницькій АЕС. Як повідомлялось, добудова третього енергоблоку Хмельницької АЕС планується протягом трьох років, а четвертого — через рік-півтора після завершення третього.

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Очікується, що обидва блоки додадуть в енергосистему додатково 2,2 ГВт потужності.

Зазначимо, ще один експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев вважає, що через можливу втрату Запорізької АЕС, яку зараз окупували росіяни, будівництво додаткових атомних блоків на Хмельницькій АЕС стає дедалі актуальнішим.

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