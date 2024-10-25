В п'ятницю, 25 жовтня, представникам багатьох знаків pодіаку важливо зберігати баланс між внутрішніми бажаннями та зовнішніми обставинами, вважають астрологи.



Про те, що всім знакам не варто нехтувати роздумами про урівноваження почуттів та емоцій, радить і українська тарологиня, прогноз якої на п'ятницю приводить ресурс ТСН.ua.

ВІДЕО ДНЯ

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня «Сонце»

Справи покращуються. У любові насолоджуйтеся щасливими почуттями. На роботі кайфуйте від відпочинку.

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ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня «Вісімка жезлів»

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Сконцентруйтеся. Потрібно змінюватися на стосунках. На роботі очікуйте нових викликів.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

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Карта дня «Дев'ятка пентаклів»

Насолоджуйтеся плодами своєї праці. У стосунках дозволяйте собі маленькі слабкості. А на роботі перепочиньте.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня «Сімка пентаклів»

Не закопуйте свій талант у землю. У стосунках варто працювати над майбутнім разом. У русі кар'єрними сходами не варто поспішати.

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ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня «Помірність»

Шукайте золоту середину. Урівноважте почуття та емоції. На роботі не розпиляйтеся на все та відразу.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня «Шістка кубків»

Згадайте про старих друзів. У любові не забувайте про дружбу. На роботі привітайте колег зі святами.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня «Трійка мечів»

Вас можуть образити. У стосунках сховайте на трішки ваші почуття. На роботі можуть з'явитися проблеми, потурбуйтеся про тил.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня «Король жезлів»

Обточуйте ваші емоції. У стосунках прислухайтеся до мудрих порад. На роботі обдумайте ваш подальший розвиток.

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СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня «Королева кубків»

Працюйте з емоціями. У стосунках вам може допомогти якась жінка. На роботі шукайте вірних друзів.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня «П'ятірка кубків»

Вас може заполонити гіркота образи. У любові почуттів залишається дуже і дуже мало. У кар'єрі — не час для нових здобутків.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня «Зірка»

Вам світить щаслива зоря. Стосунки складають якнайкраще. На роботі відпочинок піде вам на користь.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня «Дев'ятка мечів»

Працюйте зі своїми страхами. У стосунках подолайте комплекси. На роботі заплануйте відпочинок.

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Фото Pixabay

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