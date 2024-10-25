Стрільцям — «Королева кубків», Водоліям — «Зірка», а Рибам — «Сонце»: прогноз української тарологині на 25 жовтня
В п'ятницю, 25 жовтня, представникам багатьох знаків pодіаку важливо зберігати баланс між внутрішніми бажаннями та зовнішніми обставинами, вважають астрологи.
Про те, що всім знакам не варто нехтувати роздумами про урівноваження почуттів та емоцій, радить і українська тарологиня, прогноз якої на п'ятницю приводить ресурс ТСН.ua.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня «Сонце»
Справи покращуються. У любові насолоджуйтеся щасливими почуттями. На роботі кайфуйте від відпочинку.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня «Вісімка жезлів»
Сконцентруйтеся. Потрібно змінюватися на стосунках. На роботі очікуйте нових викликів.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня «Дев'ятка пентаклів»
Насолоджуйтеся плодами своєї праці. У стосунках дозволяйте собі маленькі слабкості. А на роботі перепочиньте.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня «Сімка пентаклів»
Не закопуйте свій талант у землю. У стосунках варто працювати над майбутнім разом. У русі кар'єрними сходами не варто поспішати.
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ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня «Помірність»
Шукайте золоту середину. Урівноважте почуття та емоції. На роботі не розпиляйтеся на все та відразу.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня «Шістка кубків»
Згадайте про старих друзів. У любові не забувайте про дружбу. На роботі привітайте колег зі святами.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня «Трійка мечів»
Вас можуть образити. У стосунках сховайте на трішки ваші почуття. На роботі можуть з'явитися проблеми, потурбуйтеся про тил.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня «Король жезлів»
Обточуйте ваші емоції. У стосунках прислухайтеся до мудрих порад. На роботі обдумайте ваш подальший розвиток.
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СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня «Королева кубків»
Працюйте з емоціями. У стосунках вам може допомогти якась жінка. На роботі шукайте вірних друзів.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня «П'ятірка кубків»
Вас може заполонити гіркота образи. У любові почуттів залишається дуже і дуже мало. У кар'єрі — не час для нових здобутків.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня «Зірка»
Вам світить щаслива зоря. Стосунки складають якнайкраще. На роботі відпочинок піде вам на користь.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня «Дев'ятка мечів»
Працюйте зі своїми страхами. У стосунках подолайте комплекси. На роботі заплануйте відпочинок.
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Фото Pixabay93
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