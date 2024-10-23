Змушують служити незаконно: в Україні почали призивати людей з бронюванням

Поки бронювання військовозобов'язаних у «Дії» призупинено на певний час, ТЦК продовжують призивати людей, які вже мають законне право відстрочити призов.

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Про це заявив військовий юрист Роман Лихачов в ефірі КИЇВ24.

За словами юриста, є відповідні судові рішення про те, що заброньованого мобілізували незаконно, але поки людина отримає це рішення, весь цей час вона служитиме.

«У мене таких звернень дуже багато насправді. І через те, що люди недооформлюють документи іноді, а іноді через те, що у ТЦК є певний план. До речі, багато судових рішень є, що призвали заброньованого незаконно. Але він отримає це рішення за рік-півтора, але весь цей час він буде служити», — розповів правник.

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Зазначимо, що голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев висловив сподівання, що модель економічного бронювання запрацює найближчим часом і передбачатиме реалізацію принципу «працюй або воюй»: «Я би не називав економічним бронюванням те, що ти „сплатив гроші і не йдеш в армію“. Так не буде. Буде реалізація принципу „працюй або воюй“, про що говорив прем’єр-міністр».

Важливою деталлю реалізації цього принципу стане те, що для запровадження економічного бронювання Верховна Рада не ухвалюватиме окремий закон, його реалізація відбудеться постановою Кабміну, яка внесе зміни у вже чинні правила.

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Також нагадаємо, що в суспільстві склалася тверда думка про те, що економічне бронювання не повинно бути узаконеним, так як представляє собою не що інше, як «відкуп» від служби в армії. Про це, зокрема, заявив Володимир Горбулін, перший віце-президент Національної академії наук України, який у часи президентства очолював РНБО. На його думку, головним принципом мобілізації повинна стати справедливість.

Фото Генштабу ЗСУ

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