Вибухнула над резиденцією президента: КНДР запустила в Південну Корею повітряну кулю зі сміттям

Північна Корея демонструє дедалі більшу агресивність. Іноді це виглядає доволі безглуздо. Сміття, яке переносилось північнокорейською повітряною кулею, приземлилося в президентському комплексі в Сеулі, повідомила президентська канцелярія, і включало в себе листівки з критикою президента Юн Сук Йоля і першої леді Кім Кін Хі.

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Пропагандистська листівка з критикою президента Юн Сук Йоля знайдена на вулиці біля президентського комплексу в Йонсані у центрі Сеула, фото Yonhap

Раніше південнокорейські військові заявили, що Північна Корея запустила більше повітряних куль у напрямку території Південної Кореї рано вранці цього ж дня, попередивши, що вони можуть дрейфувати в бік агломерації Сеула і прикордонних районів, пише агентство Yonhap.

«Рано вранці північнокорейська повітряна куля, наповнена сміттям, вибухнула в повітрі, розкидавши уламки навколо президентського комплексу Йонсан», — йдеться в заяві Служби безпеки президента (PSS). — Об'єкти не становлять небезпеки і були безпечно зібрані".

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Служба безпеки президента заявила, що відстежує ситуацію в координації з Об'єднаним комітетом начальників штабів.

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Це вже другий подібний інцидент після того, як 24 липня північнокорейська повітряна куля приземлилася в президентському комплексі. Це також перший випадок, коли Північна Корея відправила повітряні кулі з листівками, які прямо критикують президента і його дружину.

Одна листівка звинувачує Юна в тому, що він «уві сні говорить про кінець режиму перед обличчям ядерної держави». Інша листівка називає першу леді сучасною Марією Антуанеттою, французькою королевою, яка асоціюється з екстравагантністю, і детально описує вартість її аксесуарів, таких як намиста і сережки.

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Останній запуск відбувся після того, як Кім Йо Чжон, впливова сестра північного лідера, заявила, що Північна Корея виявила і видалила «політичне мотиваційне сміття», надіслане Півднем напередодні.

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