Вирішила брати приклад з Трампа: ексдружина співзасновника Google йде в політику

Попри те, що Дональд Трамп «не має енергії кролика», він зміг надихнути своїм прикладом колишню дружину співзасновника Google, мільярдера Сергія Бріна, Ніколь Шанахан стати політикинею.

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Про це пише видання Wall Street Journal.

Рік тому багато хто в Штатах обговорювали гучну новину про те, що поводом для розлучення Бріна з другою дружиною стала її зрада з іншим мільярдером Ілоном Маском.

Сам Маск тоді цю інформацію спростував, заявивши, що вони з Ніколь просто кілька разів обговорювали медицину і допомогу маленькій доньці Бріна, у якої діагностували аутизм.

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Хай там як, але саме тоді багато хто дізнався про Ніколь. Що, можливо, надихнуло її стати політикинею. Спочатку вона підтримувала Демократичну партію, але сьогодні підтримує вже Дональда Трампа і збирається балотуватися на посаду губернатора Каліфорнії.

Себе Ніколь позиціює як «гуру здорового способу життя». Вона виступає проти щеплень та технологій у медицині та вважає, що «демократи вбивають генофонд країни».

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Вона навіть вигадала собі девіз, співзвучний з девізом Трампа. Він звучить як «Зробимо Америку знову здоровою» (у Трампа — «Зробимо Америку знову великою»).

Як зазначає видання, Ніколь «зреклася членів свого старого кола у сфері технологій» і заявила, що вони хочуть подолати людські обмеження, наприклад, старіння, за допомогою технологій.

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За словами Ніколь, вакцини могли спровокувати аутизм у її дочки, однак у Кремнієвій долині такі підозри озвучувати їй «не дозволялося».

Ніколь Шанахан зазначає, що «її політика „не повністю збігається“ з політикою Трампа», проте вона закликає всіх людей «з незалежним мисленням» підтримати його кандидатуру. Вона називає Трампа «колишнім ворогом, який став партнером у скрутну хвилину». На її думку, він може донести до Білого дому її побоювання щодо технологій, охорони здоров'я та навколишнього середовища.

Політична активність Ніколь, однак, дуже стурбувала людей з її старого кола спілкування з Кремнієвої долини, зокрема представників Демократичної партії.

На їхню думку, вона може використати для своєї кампанії частину відступних, отриманих від Бріна — 1 млрд доларів.

«Сергій дав їй грошей, щоб вона не завдавала йому шкоди. Отже, тепер вона завдає шкоди всій країні», — цитує видання близького до Бріна інсайдера.

За словами близьких Бріна, за той час, коли він був одружений з Ніколь, він сильно змінився і переглянув свої погляди. Крім того, під її впливом навіть перестав спілкуватися з родичем, у якого діагностували психічне захворювання — після того, як Ніколь сказала, що таблетки не можуть допомогти вилікувати людину — краще зайнятися спортом.

Як відомо, Сергій Брін — американський програміст та інтернет-підприємець, разом із Ларрі Пейджем заснував компанію Google.

Сергій іммігрував до Сполучених Штатів зі своєю сім'єю з Радянського Союзу, коли йому було шість років.

Ніколь Шанахан вийшла заміж за Сергія Бріна, статки якого становить 97 млрд доларів, у 2019 році. Колишнє подружжя має спільну доньку, яка з'явилася на світ у 2018 році.

До шлюбу з Ніколь Брін був одружений з засновницею біотехнологічної компанії 23andMe Ганною Войжитською.

У 2022 році видання Wall Street Journal повідомило про роман засновника SpaceX та Tesla Ілона Маска з Ніколь Шанахан. Вони нібито зустрічалися і ці стосунки зрештою призвели до розлучення Бріна та Ніколь.

Як відомо, у Сполучених Штатах добігають кінця президентські перегони. Кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс намагається відвоювати голоси у республіканського табору Дональда Трампа у вирішальних «штатах, що вагаються». Віцепрезидентка нещодавно відвідала заходи у штатах Пенсильванія, Мічиган і Вісконсин.

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