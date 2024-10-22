Не має енергії кролика: як Трамп образив Гарріс і чому він скасовує інтерв'ю

До виборів президента США залишилося лише два тижні, і двоє кандидатів дедалі жорсткіше ставляться один до одного. Віцепрезидентка Камала Гарріс днями відсвяткувала своє 60-річчя та знову висловилася щодо віку свого суперника Дональда Трампа. Вона заявила, що 78-річний чоловік уникає дебатів «через виснаження», скасовує інтерв’ю та не має достатньої фізичної форми, щоб бути президентом. Той відповів їй різкими образами, пише t-online.de.

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Під час свого виступу в Атланті днями Гарріс також висміяла безладні промови Трампа без сценарію.

«Він називає це косою. Але ми тут називаємо це нісенітницею», — сказала кандидатка у президенти від Демократичної партії.

Згідно з комп’ютерним аналізом New York Times, виступи кандидата від Республіканської партії зараз тривають у середньому 82 хвилини, під час його першої передвиборчій кампанії у 2016 році було 45 хвилин.

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Як повідомив портал Politico, радник Трампа сказав продюсерам на сайті в обмін на можливе інтерв'ю, що експрезидент виснажений та відмовляється від деяких виступів. Тоді Гарріс запитала, чи підходить Трамп «для найважчої роботи у світі».

Дональд Трамп частіше з'являється на прихильних йому телеканалах.

Окрім його фізичного стану, неодноразово висловлювалися припущення про психічне виснаження Трампа. Проте ознак цього на зустрічі не було, пишуть автори інтерв’ю.

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«Трамп 2024 року виглядає впевненішим і, звичайно, знає більше про політику, ніж у 2015 році», — розповідають журналісти. Його «дискурсивний стиль розмови» може здатися збентеженим, але Трамп ніколи не здавався таким заглибленим у свої думки, як президент Байден під час теледебатів у червні.

Однак 78-річний Трамп скасував інтерв'ю для критичніших ЗМІ, таких як NBC або New York Times. Він також відмовився від ще одних теледебатів з Гарріс.

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Щодо коментарів Гарріс про його фізичний стан Трамп сказав журналістам, що не скасовував жодних інтерв'ю чи виступів. Він описав свою суперницю як «невдаху», яка «не має енергії кролика».

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Камала Гарріс оприлюднила медичний звіт й закликала Трампа вчинити так само.

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