Гутерріша оголошено персоною нон грата в Ізраїлі: чим «завинив» генсек ООН

Ізраїль, який раніше вимагав відставки генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, оголосив його персоною нон грата та заборонив йому в'їзд до країни. Про це написав глава МЗС Ізраїлю Ісраель Кац у соцмережі X.

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«Будь-хто, хто не може однозначно засудити огидний напад Ірану на Ізраїль, як це зробили майже всі країни світу, не заслуговує ступати на ізраїльську землю. Це Генеральний секретар, який ще не засудив різанину та сексуальні звірства, скоєні вбивцями з ХАМАС 7 жовтня, та не очолив жодних зусиль щодо оголошення їх терористичною організацією», — сказав Кац.

Зазначимо, що після атаки Гутерріш коротко написав у соцмережі X, що засуджує розширення близькосхідного конфлікту «з ескалацією за ескалацією» та закликає до припинення вогню.

Як писали «ФАКТИ», 1 жовтня, Іран випустив понад 180 балістичних ракет по Ізраїлю на тлі ескалації боїв між ліванським угрупуванням «Хезболла», яке користується підтримкою Ірану, та Ізраїлем. Значна частина ракет була перехоплена в повітрі, але деякі пробили протиракетну оборону.

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Атака сталася за добу після початку наземної операції Ізраїлю на півдні Лівану. Українська розвідка провела масштабну евакуацію українців із Лівану. А президент Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що після Лівану Ізраїль нападе на Туреччину.

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