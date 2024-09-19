Забудьте про спорт: чого не варто робити перед сном

Хороший нічний відпочинок означає більше, ніж просто лягати спати у відповідний час. Важливо також організувати свій вечір так, щоб він не був стресовим або стимулюючим таким чином, щоб вам було важко впасти та заснути, пише Business Insider.

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Все більше досліджень показують, що споглядання синього та білого світла, яке випромінює цифровий екран, заважає вашому мозку виділяти гормон мелатонін, який повідомляє вашому тілу, коли настав час спати. Тому стає важче заснути. Скористайтеся порадою Аріанни Хаффінгтон, співзасновниці та редакторки The Huffington Post, яка не радить використовувати електроніку в спальні та читати друковану книгу перед сном.

Не приймайте снодійне (якщо у вас не виявлено безсоння). Гарвардський науковець та фахівець зі сну Патрік Фуллер каже: «Я думаю, що більшість людей, які приймають снодійні ліки, насправді їх не потребують, і їм слід попрацювати, щоб позбутися від них».

За словами Фуллера, навіть якщо у вас є проблеми зі сном, у вас, швидше за все, немає безсоння, і прийом снодійних не принесе вам великої користі. Ліки, зазвичай, мають безліч побічних ефектів, від болю в м’язах до втрати пам’яті. Крім того, вони можуть викликати сильну залежність, і ваші проблеми зі сном можуть погіршитися після прийому таблеток.

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Усім, хто намагався задрімати після кількох келихів вина, добре відомо, що алкоголь часто допомагає заснути. Але дослідження показують, що це може ускладнити подальший сон. Коли ваше тіло починає метаболізувати алкоголь протягом другої половини ночі, ви можете почати відчувати неспокій.

Експерти радять відводити спальню виключно для сну. Інакше спальня не буде асоціюватися з відпочинком — і вам буде важче заснути.

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Дослідження показало, що вживання 400 міліграмів кофеїну навіть за шість годин до сну порушує сон. Зокрема, ті, хто вживав таблетку кофеїну за шість годин до сну, спали приблизно на годину менше, ніж коли вони не вживали кофеїн. Дослідники пропонують людям обмежити споживання кофеїну і пити каву не пізніше 17:00. Дослідження показують, що прийом їжі за годину до сну може погіршити як якість, так і кількість сну, особливо для жінок. Зокрема, споживання їжі з високим вмістом жиру перед сном зменшує час, який люди проводять у фазі швидкого сну. Якщо ви голодні пізно ввечері, експерти рекомендують їсти цільнозернові продукти в поєднанні з білком, наприклад, натуральне арахісове масло на цільнозерновому хлібі.

Експерти рекомендують уникати виснажливих тренувань у вечірній час. Частково це пов’язано з підвищенням температури тіла під час кардіотренувань, через що важче заснути. Замість цього вони пропонують зайнятися йогою або простою розтяжкою, яка допоможе вам розслабитися.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що сон та імунітет тісно пов’язані між собою.

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