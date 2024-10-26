Експерт назвав найкращий засіб від піхоти: чи є він у ЗСУ?

В умовах тактики піхотних штурмів, яку все частіше використовують російські окупанти, ЗСУ могли б сильно стати в пригоді боєприпаси з програмованим повітряним підривом. Вибухаючи на заданій висоті, такі снаряди накривають площу в десятки, а то й сотні метрів, причому від них не врятуватися, навіть якщо лягти на землю або викопати окопи.

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Про це у своєму Telegram-каналі пише військовий експерт Олександр Коваленко. Як такий приклад він наводить китайську реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) PHL-191 калібром 300 та 370 мм.

Найновіша зброя, вперше показана в 2019 році, здатна нести до 2 ракет або 8 реактивних снарядів, причому останні можуть бути як некерованими, так і керованими за допомогою інерційної та супутникової систем наведення. Залежно від типу боєприпасу він може атакувати цілі на відстані від 70 км (некерований реактивний снаряд) до 480 км (балістична ракета). Підрив 180 кг бойової частини реактивного снаряда на висоті може поцілити до кола радіусом до 30−50 метрів і засипати осколками ще більшу площу.

Як нарікає експерт, подібні завдання могли б виконувати радянські системи 122-мм БМ-21 «Град», 220-мм БМ-27 «Ураган» та 300-мм БМ-30 «Смерч», але достатньої уваги реактивним снарядам до них із повітряним підривом не приділялося.

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Втім, на озброєнні ЗСУ все ж таки є кілька видів снарядів, які можуть виконувати подібні завдання. Один з них — 35-мм боєприпас повітряного підриву Ahead, що використовуються в комплексах ППО Skynex для боротьби з дронами та ракетами. Підрив у повітрі Ahead формує хмару із 152 ударних елементів-осколків, які знищують дрон або ушкоджують ракети.

Також на озброєнні ЗСУ помічалися 120 мм осколково-фугасні снаряди DM-11 для танків Leopard 2. Боєприпас можна запрограмувати на повітряний вибух над заданою координатою, що призведе до поразки ворога осколками зверху, від яких важко сховатися.

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Ще один подібний боєприпас на озброєнні ЗСУ — снаряди калібру 155-мм із сімейства Vulcano, отримані ЗСУ влітку 2023 року. Вони являють собою снаряд, який також можна запрограмувати на підрив на заданій висоті за введеними координатами, або ж здійснити вибух за допомогою лазерного цілепокажчика.

Сам снаряд несе в собі 5 кг вибухівки, за рахунок підриву якої формується ударна хвиля та осколки для ураження цілі. Дальність пострілу боєприпасом коливається від 36 км (для некерованого) до 70 км (для керованих під час пострілу з гармати з довжиною ствола 52 калібру або майже 8 метрів). При цьому точність керованого снаряда становить 5 метрів, що навіть краще, ніж у РСЗВ HIMARS.

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А ось про проблеми зі зброєю у окупантів яскраво говорить факт використання ними на передовій 70-річної гармати Д-74.

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