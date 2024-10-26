Завершується субота, 26 жовтня, яка повинна була стати для Стрільців енергійним і продуктивним днем, а Водоліям — принести удачу в особистих стосунках і союзах. А що чекає українців завтра, в останній день тижня, говориться в прогнозі, який зробили за розкладом карт Таро в редакції відомого українського видання.

ВІДЕО ДНЯ

Овнам — «Туз Жезлів»

Завтра Овнам випадає карта «Туза Жезлів», обіцяючи початок нових ідей і можливостей. Завтра — день, коли до вас можуть прийти натхнення і енергія для реалізації сміливих задумів. Використовуйте цей порив для розв'язання завдань, які вимагають рішучості та творчого підходу.

Тельцям — «Четвірка Кубків»

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Для Тельців завтрашній день під знаком «Четвірки Кубків» закликає до усвідомлення і перегляду своїх цінностей. Можливо, ви відчуваєте невдоволення або апатію, але саме завтрашній день відкриє вам шанс поглянути на свої цілі з нового боку. Прислухайтеся до внутрішнього голосу.

Близнюкам — «Двійка Пентаклів»

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Близнюки завтра зіткнуться із завданням балансування різних аспектів життя, оскільки «Двійка Пентаклів» свідчить про необхідність гнучкості. Доведеться лавірувати між справами, але вміння швидко реагувати допоможе зберегти рівновагу і домогтися гарних результатів.

Ракам — «Десятка Мечів»

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Завтра Раки можуть відчути завершення якогось етапу, оскільки «Десятка Мечів» символізує закінчення складної ситуації. Можливо, доведеться залишити щось позаду, щоб рухатися далі. Цей день принесе полегшення і підготує до нового початку.

Левам — «Шістка Жезлів»

Для Левів завтра день успіху і визнання. «Шістка Жезлів» обіцяє досягнення і похвалу, які можуть прийти завдяки вашим зусиллям. Завтра на вас чекає заслужене визнання, яке підніме настрій і додасть впевненості у власних силах.

Дівам — «Сімка Пентаклів»

Діви завтра відчують силу терпіння і завзятості завдяки карті «Сімки Пентаклів». Цей день буде присвячений осмисленню виконаної роботи і плануванню подальших кроків. Завтра ви зможете побачити плоди своїх зусиль, але ще трохи терпіння тільки поліпшить результат.

Терезам — «Двійка Мечів»

Для Терезів завтрашній день може виявитися часом складного вибору, оскільки «Двійка Мечів» символізує дилему. Можливо, доведеться вибирати між двома важливими рішеннями. Спробуйте об'єктивно оцінити ситуацію і слідувати голосу розуму.

Скорпіонам — «Туз Кубків»

Завтра на Скорпіонів чекає день наповненості та емоційного натхнення, завдяки карті «Туза Кубків». Цей день подарує нові відчуття, позитивні емоції і можливість почати щось із чистого аркуша. Завтра вам варто довіритися серцю.

Стрільцям — «Лицар Жезлів»

Для Стрільців завтра — день активності та рішучості. «Лицар Жезлів» вказує на необхідність швидких дій і впевненості у своїх рішеннях. Завтра ви зможете взяти ініціативу у свої руки і отримати бажаний результат завдяки сміливості та напору.

Козерогам — «Трійка Пентаклів»

Для Козерогів завтрашній день обіцяє успіх у командній роботі, оскільки карта «Трійки Пентаклів» говорить про необхідність співпраці. Завтра саме взаємодія з колегами або партнерами допоможе домогтися бажаного. Ваша надійність і відповідальність не залишаться непоміченими.

Водоліям — «Верховний Жрець» (інша назва — «Ієрофант»)

На Водоліїв завтра чекає час мудрих рішень і порад. «Верховний Жрець» підказує звернутися по підтримку до наставників або довірених людей. День принесе важливі уроки, які допоможуть вам поглибити знання і зміцнити впевненість у своїх силах.

Рибам — «Сімка Кубків»

Для Риб завтра «Сімка Кубків» принесе день мрій і натхнення. Завтра у вас буде безліч ідей і бажань, але важливо вибрати те, що дійсно важливо, і не розпорошуватися. Прислухайтеся до себе і відокремте важливе від другорядного.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» публікували фінансовий гороскоп на листопад — з його допомогою можна дізнатись сприятливі та несприятливі для заробляння грошей дні, а також дати, коли можливий виграш в лотерею.

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