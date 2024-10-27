Завтра, 28 жовтня, почнеться тиждень, який, за прогнозом київського мольфара Макса Гордєєва, допоможе представникам деяких знаків зодіаку зцілити старі рани та подолати розчарування.

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А що чекає українців сьогодні, у неділю, йдеться у гороскопі за Таро-розкладом від видання Modista.

Овни — Карта дня: «Король Жезлів»

Сьогодні Овни можуть відчути приплив енергії та бажання діяти. Карта «Короля Жезлів» символізує лідерство, впевненість та харизму. Ви будете готові взяти на себе відповідальність і вести за собою інших. Ваша рішучість допоможе подолати будь-які перешкоди. У відносинах з близькими варто бути більш терплячими та уважними до їхніх потреб.

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Тельці — Карта дня: «П'ятірка Денаріїв (Пентаклів)»

Тельці можуть зіткнутися з фінансовими труднощами або відчуттям нестачі ресурсів. Карта «П'ятірки Пентаклів (Денаріїв)» вказує на необхідність бути обережними з витратами та уникати непотрібних ризиків. Можливо, вам доведеться звернутися за допомогою до близьких або переглянути свої фінансові плани. У відносинах варто бути більш відкритими та щирими.

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Близнюки — Карта дня: «Королева Жезлів»

Близнюкам сьогодні варто покладатися на свою інтуїцію та внутрішню силу. Карта «Королеви Жезлів» символізує впевненість, рішучість та здатність приймати важливі рішення. Ви будете готові до нових викликів і зможете досягти своїх цілей. У відносинах з оточенням варто бути більш відкритими та щирими.

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Раки — Карта дня: «Вісімка Мечів»

Раки можуть відчути себе обмеженими або застряглими в складній ситуації. Карта «Вісімки Мечів» символізує внутрішні страхи та обмеження, які заважають вам рухатися вперед. Сьогодні варто переглянути свої переконання та звільнитися від негативних думок. У відносинах з близькими варто бути більш уважними.

Леви — Карта дня: «Колесо Фортуни»

Леви сьогодні можуть очікувати на несподівані повороти подій та удачу. Карта «Колеса Фортуни» символізує зміни, які можуть принести як позитивні, так і негативні результати. Важливо пам’ятати, що доля не завжди підконтрольна, але ви можете впливати на свій шлях. У відносинах варто бути більш відкритими та щирими.

Діви — Карта дня: «Королева Мечів»

Дівам сьогодні варто звернути увагу на свої ідеали та прагнення до незалежності. Карта «Королеви Мечів» символізує розум, логіку та здатність приймати об’єктивні рішення. Важливо переосмислити своє прагнення до досконалості та дати собі більше свободи. У відносинах варто бути більш відкритими та щирими.

Терези — Карта дня: «П'ятірка Кубків»

Терези можуть відчути розчарування або втрату. Карта «П'ятірки Кубків» символізує емоційні труднощі та необхідність переглянути свої очікування. Сьогодні варто зосередитися на позитивних аспектах життя та знайти нові джерела радості. У відносинах варто бути більш уважними.

Скорпіони — Карта дня: «Смерть»

Скорпіони можуть очікувати на значні зміни та трансформації. Карта «Смерті» символізує кінець одного етапу та початок нового. Це може бути час для звільнення від старих звичок та переконань, які більше не служать вам. У відносинах варто бути більш відкритими та щирими.

Стрільці — Карта дня: «Трійка Жезлів»

Стрільці можуть очікувати на нові можливості та перспективи. Карта «Трійки Жезлів» символізує розширення горизонтів та готовність до нових викликів. Сьогодні варто зосередитися на своїх цілях та планах на майбутнє. У відносинах варто бути більш відкритими та щирими.

Козороги — Карта дня: «Десятка Денаріїв (Пентаклів)»

Козороги можуть очікувати на стабільність та успіх у фінансових справах. Карта «Десятки Денаріїв» символізує матеріальний добробут та сімейні цінності. Сьогодні варто зосередитися на зміцненні своїх фінансових позицій та підтримці близьких. У відносинах варто бути більш уважними.

Водолії — Карта дня: «Зірка»

Водолії можуть очікувати на натхнення та нові ідеї. Карта «Зірки» символізує надію, віру та духовне зростання. Сьогодні варто зосередитися на своїх мріях та прагненнях, а також шукати нові джерела натхнення. У відносинах варто бути більш відкритими та щирими.

Риби — Карта дня: «Місяць»

Риби можуть відчути потребу в саморефлексії та внутрішньому дослідженні. Карта «Місяця» символізує інтуїцію, підсвідомість та емоційні глибини. Сьогодні варто звернути увагу на свої внутрішні відчуття та інтуїцію, а також шукати відповіді на питання, які давно вас турбують. У відносинах варто бути більш відкритими та щирими.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» публікували фінансовий гороскоп на листопад, в якому вказано, хто може очікувати, на те, що гроші на нього скоро поллються рікою.

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