Зубчики не загниють, не замерзнуть, і не будуть затримувати сходи: як і чим потрібно мульчувати озимий часник (відео)

Городниця з Одеси, яка розповіла про те, який часник потрібно брати для посадки на зиму, порадила мульчу для озимого часнику.

За її словами, при виборі мульчі потрібно враховувати три моменти — вологомісткість матеріалу, здатність матеріалу розкладатися й то, наскільки він може затримувати прогрівання ґрунту навесні.

ВІДЕО ДНЯ

Жінка зазначила, що вона мульчує часник після посадки не відразу, а лише з настанням перших заморозків.

Товщина шару мульчі залежить від матеріалу, який для цього використовується. У середньому товщина шару повинна бути приблизно 5 см.

РЕКЛАМА

Городниця відмітила, що товщина мульчі не впливає на проростання часнику. Виходячи з її досвіду, найкращий варіант мульчі — це тирса. Тирса менше вбирає воду, швидше просихає, менше перешкоджає прогріванню ґрунту.

Навесні другий гарний варіант — це напівперепріла солома.

РЕКЛАМА

Також дуже гарно використовувати суміш тирси та соломи.

Можна ще мульчувати сосновим опадом. Це ще один гарний та популярний матеріал для мульчування. Він невологомісткий, вода стікає в ґрунт крізь хвою, відлякує гризунів у зимовий період й захищає кореневу систему від вимерзання. Сосновий опад також забезпечує захист грядкам від заростання бур'янами через хвою.

РЕКЛАМА

Один момент — таку мульчу все ж таки варто згрібати з грядок навесні, бо хвоя підкислює ґрунт, що не зовсім подобається часнику.

Непоганим рішенням в якості мульчі є листяний опад, а також сухі чорнобривці. Це не надто вологомісткий матеріал, відчутно не затримає прогрівання ґрунту. Але листяна мульча не повинна мати листя дуба, бо дубильні речовини з дуба пригнічують рослини.

Крім того, листя не повинно братися там, де дерева дуже уражені хворобами.

Городниця зазначила, що інколи аграрії вкривають часник агроволокном. Це просте й ефективне рішення, але має єдиний мінус — його потрібно купувати.

А от свіжою соломою, яка ще не перепріла, та гноєм часник вкривати не можна, додала блогерка.

Ми також розповідали про те, як правильно зберігати часник взимку.

19

Читайте нас у Facebook