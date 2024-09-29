Кращий часник на посадку: відома городниця порадила, скільки зубчиків має бути у посадкового часнику

При посадці озимого часнику варто увагу приділити не тільки внесенню правильних добавок, а й розміру посадкового матеріалу.

Це буде визначальним фактором урожайності у наступному сезоні, вважає городниця з Одеси, яка дає багато дієвих порад своїм колегам та городникам-початківцям.

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За її словами, часник, який підходить для посадки, має бути не дрібним й мати 4−5 зубків. Адже з кожним роком головки часнику додають зубків й вони стають дрібнішими.

Часник- чотиризубка — це оптимальний варіант для посадки, він краще зберігається до наступного року.

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Тож наступний врожай часнику напряму залежить від розміру зубків. Тому для посадки краще вибирати ті головки, які показали добрий результат.

Перед посадкою у кожну лунку рекомендується вносити жменю перегною або компосту. Вони збагачують ґрунт необхідними мікроелементами, покращують його структуру і водопроникність, завдяки чому створюються оптимальні умови для озимого часнику.

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Імунітет рослини також зміцнює столова ложка деревної золи, калій та фосфору. При цьому, зола ще й покращує смакові якості часнику.

Щоб поліпшити дренаж ґрунту, потрібний пісок. Жменя піску на дні лунки запобігає загниванню коренів, оскільки забезпечує відтік зайвої вологи.

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Можна також використовувати доломітове борошно, яке нейтралізує кислотність ґрунту і сприяє кращому засвоєнню харчових речовин рослинами.

Лунки для посадки озимого часнику варто підготувати завчасно. Їхня глибина має становити 8−10 см, а відстань між ними — 15−20 см.

Ми також розповідали про те, як правильно зберігати часник взимку.

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