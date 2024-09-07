Завжди буде свіжим й пролежить до весни: як правильно зберігати часник

Зберігання часнику аж до весни — справа досить непроста. Але до того, як покласти часник на зберігання, потрібно його правильно зібрати.

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В України зазвичай заведено збирати часник у липні, на свято Петра й Павла. Але все залежить від того, визрів вже овоч чи ще потрібно його трохи потримати на грядках, пише Ukr.Media.

Перед збором часнику, за 12−14 днів, потрібно закінчіть полив культури. Вибирати часник потрібно у теплий і сухий день. Його слід акуратно викопати й очистити від грудок землі.

Потримати прямо на грядках (5−7 днів). Якщо погода виявиться дощовою, сушити часник потрібно у теплому приміщенні, яке добре провітрюється.

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Потім вкоротити стебла до 5−10 см, а коріння — до 2−3 мм, і залишити рослини Підготовлений часник потрібно розібрати на окремі зубчики, видаливши при цьому всі зіпсовані.

Щоб уникнути зимового проростання, акуратно підпалити коріння часнику.

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Часник, щоб не псувався всю зиму, можна зберігати у 3-літрових банках. Перед цим банки промити з содою, простерилізувати і ретельно просушити. Для зберігання знадобляться звичайні бляшані кришки, які також потрібно обробити перед використанням.

Щоб часник зберігався якомога довше, не підгнивав і не ставав м'яким, по банках його потрібно розкладати разом із рисом. Зубки укладати рядами, присипаючи кожен шаром рису (товщиною 1−2 см).

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Зерна вбиратимуть у себе надлишки вологи, запобігаючи появі плісняви та гнилі. Крім того, овочі не будуть стикатися один з одним, а це значить, що якщо зіпсується один екземпляр, інша частина врожаю залишається цілою.

Рис можна замінити борошном (2−3 см) або дрібною кухонною сіллю (4−5 см). Ці продукти також вбирають у себе надлишки вологи, подовжуючи термін зберігання врожаю.

Коли банки з часником будуть готові, прикрити їх кришками так, щоб у ємності могло вільно надходити свіже повітря. Найкраще місце для зберігання — темне приміщення, яке добре провітрюється, з рівнем вологості не вище 60% і температурою +15-+20 °С.

Найпростіше такі умови підтримувати на заскленому й опалювальному балконі або в коридорі квартири. На дачі часник можна зберігати у льосі або підвалі, тому що там завжди буде необхідний рівень вологості.

Ми також розповідали про те, що обов'язково потрібно зробити городнику перед посадкою озимого часнику.

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